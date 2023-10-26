蔡明亮憂侯孝賢患阿茲海默症！自身有恐慌症 無奈不能跟生病對抗
導演侯孝賢於昨（25）日透過家屬發聲明表示罹患阿茲海默症，現在全心回歸家庭生活，好好休養，原本籌備拍攝的新電影只能無奈喊卡，而今（26）日導演蔡明亮在台北出席展覽記者會，談到侯孝賢的身體狀況，他透露侯孝賢是他很敬愛的導演，說起生病，他似看淡又語帶無奈的說：「我們都不能跟生病對抗。」
記者吳雨婕／台北報導
聽聞侯孝賢罹患阿茲海默症，蔡明亮表示當下聽到很緊張，也很關心對方，「侯孝賢是我最敬愛的導演，他當年（2020年）拿金馬獎終身成就獎，我根本不想去的，因為我有恐慌症，我會去是為了他站起來鼓掌，他是我非常敬愛的長輩。」
侯孝賢因為身體狀況宣布退休，談到此事，蔡明亮心有戚戚焉地說：「我們都不能跟生病對抗，我不知道欸，像我自己如果我不再拍電影，其實沒有遺憾，30年前的作品還在被使用我很滿意了，我到現在才知道人是可以退休的，休息可以做自己更想做的事情，像我想畫畫。」
蔡明亮患有恐慌症，現場媒體關心他的身體狀況，他表示最近因為忙著展覽事宜所以非常累，尤其是賣票時需要講話，而且是重複講一樣的話，「我都覺得我快死了」，所以為了充足休息，他回家倒頭就睡，為了怕發病，也隨時把藥帶在身邊。而蔡明亮入圍本屆金馬獎「最佳紀錄片獎」，他笑說今年還不確定會不會出席金馬獎，「誰得獎都很好，我到這個年齡我都覺得還OK。」