爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

柯文哲母子稱「柯爸沒要兒挺賴清德」！ 黃越綏：得了便宜還賣乖

▲ 黃越綏指出，柯文哲父親曾保證未來會要兒子全力支持賴清德。（圖／翻攝臉書）
▲ 黃越綏指出，柯文哲父親曾保證未來會要兒子全力支持賴清德。（圖／翻攝臉書）

政治中心/綜合報導

作家黃越綏日前在臉書發文表示，2016年曾到新竹科家拜訪，期間與柯爸柯媽相談甚歡，過程中柯父因愛子心切，擔心若是賴清德出來選的話，柯文哲連任機會絕對無望，所以向賴清德親自徵詢，並以只要賴不選北市長，他就會叫柯文哲「絕對」支持賴清德選總統，但新聞曝光後，柯家不但不敢讓文章中的主角柯爸爸親自出面說明，反而又由柯氏母子代打演出雙簧，狠批簡直是得了便宜還賣乖。

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黃越綏指出，2016年10月6日自由時報報導說，台南市長賴清德被視為民進黨台北市及新北市長的最佳人選，柯父擔心若是賴清德出來選的話，柯文哲連任機會絕對無望，因此向賴清德親自徵詢，並以只要賴不選北市長，他就會叫柯文哲「絕對」支持賴清德選總統。

黃越綏強調，當時她還開玩笑的跟柯爸說，柯P會聽你的話？他說會的。在場的柯母還加碼跟我們說，他們柯家有人當醫生就萬幸了，作夢也沒想到有人能夠當市長，更不要「肖想」說是選總統了，但現在卻變成了柯文哲從小算命就是有總統命。事後也証明2018年柯文哲的連任選舉，得票率也只贏了丁守中0.3 ％的3千多票。

黃越綏接著表示，柯家既然樂意接受媒體採訪，只要承認當年有此事，只是情勢比人強，由不得人也就算了，而柯媽卻還要硬拗並甩鍋說，絕無此事。沒想到毛澤東信徒的柯文哲在此事件中又附身了，因為當年他既不在現場，而如今卻可以無縫接軌的出來攬事。並表示說，他父親2020年總統是支持賴清德，而今年自己的兒子出來選當然是換人支持，有錯嗎？還得意的惹來哄堂大笑。

黃越綏說到，別忘了，代表民進黨參選2020總統的是蔡英文，而你們全家又不是民進黨員，憑什麼你們可以在黨內初選支持賴清德？無情的人可以船過水無痕，但不可以一直糟蹋別人，尤其更不能得了便宜還賣乖。舉頭三尺有神明，也許還不致於需要到柯母最信賴的城隍廟，去向城隍爺呈文申述或斬雞頭對質。最後黃越綏表示，「心血來潮或必要時，我是可以單獨或邀約柯爸媽一起前往，反正人治不了的就交給神吧！」

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