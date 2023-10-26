柯文哲母子稱「柯爸沒要兒挺賴清德」！ 黃越綏：得了便宜還賣乖

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黃越綏強調，當時她還開玩笑的跟柯爸說，柯P會聽你的話？他說會的。在場的柯母還加碼跟我們說，他們柯家有人當醫生就萬幸了，作夢也沒想到有人能夠當市長，更不要「肖想」說是選總統了，但現在卻變成了柯文哲從小算命就是有總統命。事後也証明2018年柯文哲的連任選舉，得票率也只贏了丁守中0.3 ％的3千多票。
黃越綏接著表示，柯家既然樂意接受媒體採訪，只要承認當年有此事，只是情勢比人強，由不得人也就算了，而柯媽卻還要硬拗並甩鍋說，絕無此事。沒想到毛澤東信徒的柯文哲在此事件中又附身了，因為當年他既不在現場，而如今卻可以無縫接軌的出來攬事。並表示說，他父親2020年總統是支持賴清德，而今年自己的兒子出來選當然是換人支持，有錯嗎？還得意的惹來哄堂大笑。
黃越綏說到，別忘了，代表民進黨參選2020總統的是蔡英文，而你們全家又不是民進黨員，憑什麼你們可以在黨內初選支持賴清德？無情的人可以船過水無痕，但不可以一直糟蹋別人，尤其更不能得了便宜還賣乖。舉頭三尺有神明，也許還不致於需要到柯母最信賴的城隍廟，去向城隍爺呈文申述或斬雞頭對質。最後黃越綏表示，「心血來潮或必要時，我是可以單獨或邀約柯爸媽一起前往，反正人治不了的就交給神吧！」