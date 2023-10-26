▲為什麼舌苔刷不掉？醫：常見是「這裡」出問題，４方式助改善！

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一般的舌苔：黃柏堯醫師指出，從西醫的觀點來看，舌苔大多是因為舌頭的上皮細胞加上口腔細菌、口水分泌、食物殘渣等累積所組成，幾乎人人都有，一般正常的舌苔呈現淺白色，多少還是可看得見舌頭的肉色。
厚重的舌苔：不少人是呈現較重的白色或米黃色，有得甚至厚重到看不到舌頭的肉色，這種情況就是屬於較不健康、不正常的舌苔，常見與身體發炎有關，也就是中醫所謂的「火氣大」，發炎部位在消化道，這在現代人相當常見，也容易出現口臭。
醫師指出，消化道其實不單只有腸胃，是從口腔到食道、胃、腸、肛門一體的，腸胃道發炎、不健康、有胃部或腸道疾病等，都有可能在口腔以舌苔呈現異樣，例如胃食道逆流、消化不良、腸道菌叢失衡等。除此之外，感冒等部分疾病感染、念球菌感染於舌頭也可能以較厚重的舌苔呈現。
完全沒有舌苔：另也有一種情況是完全沒有舌苔，沒有舌苔並不代表是健康的狀態，這通常是意味著吸收不良、營養不良、萎縮性舌頭炎等。此族群味覺一般會比常人來的差，口味也會比較重，臨床上在年長者較為常見，也需要多加留意。
一般舌苔其實輕刷就刷得掉，刷不掉的建議檢查找出原因！
一般輕刷即可：舌苔有些人刷得掉、有些人刷不掉，黃柏堯醫師表示通常就和前面所說的身體疾病有很大的關連。一般而言，像是喝牛奶、食物殘渣、細菌、唾液等堆積形成的舌苔，是可以輕易地就刷掉，甚至不必使用舌苔刷，用一般的牙刷輕刷即可。且有刷牙、漱口習慣者，通常不用特別處理舌苔也不會累積太多。
刷不掉用漱口水也沒用：不過若是舌苔刷不掉，就很有可能是有上述提到的消化道疾病、營養不良、生病、感染等問題，這種情況因為使舌苔出現的原因還存在，因此再怎麼刷多半也沒什麼用。建議可前往檢查，了解是否有相關問題，從根本改善，而非單單去除舌苔。同樣的道理，專門去除舌苔的漱口水、口腔清潔的漱口水等清潔用品，自然效果也不大。
不要硬刷：醫師也特別提醒，這種刷不掉的舌苔就不要硬刷、硬是要想辦法把舌苔刷掉，否則容易使舌頭受傷，口腔細菌多，若在舌頭上形成傷口、造成感染，不但舌苔問題沒解決，反倒又多一個麻煩。
舌苔刷不掉該怎麼辦？醫教４方法有助改善！
改善舌苔除了一般的舌苔可輕刷、不正常的舌苔就醫檢查找出原因外，黃柏堯醫師也建議可嘗試調整飲食習慣、細嚼慢嚥，少吃高油、高鹽、高糖等容易使身體發炎的食物，多吃蔬果、多喝水、適度的補充益生菌等，幫助改善腸胃道。而睡眠作息也和腸胃健康有關，因此也建議保持良好作息、避免熬夜、睡眠不足。腸胃道健康了，通常對於改善因消化道不健康所形成的舌苔也多有所幫助。
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