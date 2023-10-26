同志大遊行28日登場！遊行路線、北市3段交通管制措施一次看

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北市警察局表示，為維護活動交通秩序與安全，相關管制措施如下（視狀況提前或延後）：
(一) 新仁愛路提前於10月27日20時管制。
(二) 市府路(松高路至松壽路)管制範圍及時段：
1、 0時至20時管制雙向全線車道。
2、 20時至24時管制西側4線車道。
(三) 遊行沿線實施階段性彈性交通管制(隊伍預計14時10分出發，17時20分返回市民廣場，視現場狀況彈性調整管制時間及範圍)。
北市警察局也提到，遊行期間，公車將配合取消部分站位，民眾如欲查詢公車改道路線等相關資訊，請利用台北市公共運輸處網站查詢。至於停車位部分，台北市停車管理工程處公告，28日10時至18時，光復南路(仁愛路4段至信義路4段)西側、敦化南路1段(信義路4段至忠孝東路4段)東側及忠孝東路4段(敦化南路1段至逸仙路)，公有路邊汽車停車位、機車停車位(區、彎)、裝卸貨停車位(區)及身心障礙者專用停車位等，暫停營運管理並禁止停車，請配合提前將車輛駛離。
北市警察局提醒，因遊行路線將進行階段性彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間；另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行或提早改道行駛，相關路況將隨時提供警察廣播等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽。