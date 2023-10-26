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同志大遊行28日登場！遊行路線、北市3段交通管制措施一次看

▲「2023年第21屆臺灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。（圖／北市警察局）
▲「2023年第21屆臺灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。（圖／北市警察局）

記者林莞茜／綜合報導

「2023年第21屆臺灣同志遊行」將在本週六（28日）於台北市登場，北市警察局為配合活動集會，將於當日9時起至20時於活動會場周邊及遊行沿線，實施交通管制。

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根據遊行路線規劃，分為北路線和南路線，「北路線」將從台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發→仁愛路4段(逸仙至光復走中間車道，光復至敦化走北側快車道) →右轉敦化南路→右轉忠孝東路(敦化至逸仙南側東向外側雙車道)→右轉逸仙路(西側南向雙車道)→左轉仁愛路→臺北市市民廣場集會後解散；「南路線」則為台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發→仁愛路4段(中間車道)→左轉光復南路(往南外側1線車道)→右轉信義路(逆向，北側慢車道)→右轉敦化南路 (東側慢車道)→右轉仁愛路4段(敦化至逸仙走南側東向中間快車道)→臺北市市民廣場集會後解散。

▲「2023年第21屆臺灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。（圖／北市警察局）
▲「2023年第21屆臺灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。（圖／北市警察局）
北市警察局表示，為維護活動交通秩序與安全，相關管制措施如下（視狀況提前或延後）：

(一)    新仁愛路提前於10月27日20時管制。

(二)    市府路(松高路至松壽路)管制範圍及時段：

1、    0時至20時管制雙向全線車道。

2、    20時至24時管制西側4線車道。

(三)    遊行沿線實施階段性彈性交通管制(隊伍預計14時10分出發，17時20分返回市民廣場，視現場狀況彈性調整管制時間及範圍)。

北市警察局也提到，遊行期間，公車將配合取消部分站位，民眾如欲查詢公車改道路線等相關資訊，請利用台北市公共運輸處網站查詢。至於停車位部分，台北市停車管理工程處公告，28日10時至18時，光復南路(仁愛路4段至信義路4段)西側、敦化南路1段(信義路4段至忠孝東路4段)東側及忠孝東路4段(敦化南路1段至逸仙路)，公有路邊汽車停車位、機車停車位(區、彎)、裝卸貨停車位(區)及身心障礙者專用停車位等，暫停營運管理並禁止停車，請配合提前將車輛駛離。

北市警察局提醒，因遊行路線將進行階段性彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間；另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行或提早改道行駛，相關路況將隨時提供警察廣播等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽。

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