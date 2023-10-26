台股重挫285點回測萬六　三大法人賣超386.87億

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觀察三大法人買賣超情形，外資賣超286.88億元，投信買超19.22億元，自營商賣超合計119.21億元。其中自營商（自行買賣）賣超50.44億元，自營商（避險）賣超68.77億元。
法人認為，過往台股第四季上漲機率高，統計台灣加權股價指數過去20年每季平均表現，第四季上漲機率達74%，平均報酬為3.03%，且隨10月傳統電子銷售旺季到來，AI伺服器進入交貨高峰，出貨將開始放量，後續行情將聚焦基本面。據經濟部預估，台灣11月外銷訂單轉正機會較大，而第四季仍有機會正成長，整體經濟呈現谷底回溫，有望為股市挹注動能，反而是長線布局時機。
近期市場好壞消息參半，台股相對震盪，增添操作上的難度，因此需慎選具產業復甦、成長趨勢的族群，才能有機會掌握台股中長線盤勢向上反彈動能。根據彭博（Bloomberg）近10年季度走勢統計來看，擁電子銷貨高峰的第四季和業績作夢行情的第一季上漲機率較高，平均漲幅達3.88%、3.61%，現階段為進場的好時機。
法人指出，持續看好台股長期表現，儘管短線震盪難免，但市場反映過後對台股影響將逐漸鈍化，可望重回多頭軌道，在風險機會並存下，投資人反倒可利用股市拉回之際，逢低布局。