特企／《薑餅人之塔》預告片首度公開　3D動作冒險即將拉開序幕

《薑餅人之塔》是薑餅人系列中首款以3D建模的休閒合作動作手遊，強調玩家間的即時合作以及高度沈浸的直接操控戰鬥體驗。玩家可以在「鬆餅塔」各層所存在的多樣化世界探索冒險、克服重重機關、尋找隱藏的收藏物，並享受解開故事線和突破關卡的樂趣。
這次的預告片從揭示《薑餅人之塔》的背景—神秘「鬆餅塔」的傳說—說起，故事由擁有閃亮之心的餅乾才能打敗威脅鬆餅塔和平的魔王怪物而展開。值得注意的是，以3D呈現的薑餅人們展現了獨特技能與華麗的動作，像是用強壯身體和嗆辣技能保護隊友的坦克「辣椒碎片餅乾」，以及能夠放出強大的雷電箭矢造成快速攻擊的「檸檬皮餅乾」等，展示了動感和多樣化的魅力。
預告片中也首次公開了在每層鬆餅塔會遇到的守層怪物，包括利用巨型泡泡糖的「口香糖餅乾首領」莓果蝙蝠，以具有獨特戰鬥模式特點的姿態動感登場。影片的最後一幕中，出現了推測是終極魔王怪物的剪影，大幅增加了玩家們的期待感。
11月16日到19日，《薑餅人之塔》將在韓國釜山BEXCO 會議中心舉行的G-STAR 2023中Google Play展區上亮相，官方也設立了特別網站，當中除了現場活動和事前線上活動外，包括展區位置、節目時間表、以及參與網紅等活動相關詳細信息都能一目了然。屆時《薑餅人之塔》將在Google Play展區透過「Google Play Games」，以PC的形式呈現在大眾眼前。
而無法親臨G-STAR現場玩家們也不用失望，可以在11月17日至26日舉行的全球玩家測試當中，透過「Google Play Games」在PC上進行遊玩，只要有安裝「Google Play Games」的電腦，就可以在任何地方體驗《薑餅人之塔》的魅力。
《薑餅人之塔》預計於2024年在全球正式上架，更多詳細信息請見官方FB粉絲團
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