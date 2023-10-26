李明珊有望拿回「丟丟妹」稱號！認了前夫欠債是離婚其一導火線
「直播天后」李明珊（丟丟妹）原本和前夫王心正一同經營「丟丟妹粉專」，離婚後她另起爐灶，5月新創「樓頂揪樓下粉專」，並以「李明珊」重新出發，僅5個月她已接下5支代言。李明珊今（26日）出席保健品代言記者會，坦言前夫退出「丟丟妹粉專」經營後，新股東有與她聯繫，雙方有合作機會「也有跟對方談到想把『丟丟妹』稱號拿回來。」外傳前夫退出是因欠債，李明珊曝內幕，並認了「也算是離婚原因之一」。
記者黃盈容／台北報導
李明珊過去在「丟丟妹粉專」以浮誇式叫賣闖出名號，今年3月李明珊和前夫離婚後，「丟丟妹粉專」由王心正接手，李明珊在台中另闢戰場開新粉專「樓頂揪樓下」，而王心正卻在月初無預警宣布退出「丟丟妹粉專」。
外傳王心正退出是因債務問題，李明珊今直言有聽很多人說，「我真的不知道是不是賭債，不清楚實際狀況，但他沒有跟我借錢，這些都跟我沒關係了，離婚後都是他的自由。」不過，記者再追問，李明珊也坦言，其實離婚前前夫就有欠債，「我也不太想把話講得不好聽，畢竟曾經夫妻一場」，並認了欠債「也算是離婚原因之一。」
李明珊表示，在跟「丟丟妹粉專」新股東洽接洽時，對方有提到王心正，但細節她也不方便多談，只說「他們有一些小故事，只能說一個願打一個願挨。