迎向淨零新趨勢　高市苓洲國小屋頂綠化啟用

高雄市政府積極推動建築物立體綠化與設置綠屋頂，於今(26)日啟用苓洲國小青葉館綠屋頂示範工程，場域結合綠能光電，典禮中市府也與農業部共同簽訂合作意向書，做為未來導入智慧澆灌技術。副市長林欽榮也在同學邀約下以發電腳踏車競速，顯示綠屋頂除了隔熱和環境永續功能之外，還兼具休憩功能。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局主責高雄厝、綠能和光電專案。今年特別以苓雅區苓洲國小作為範例，施工費約新台幣787萬元，綠帶面積增加約840㎡。透過綠屋頂設置，規劃成景觀植物園、能源基地及快樂農場等三區域。以綠屋頂結合光電，應用於休憩和教育，這是最佳的示範案例。在追求淨零過程也沒有忽略舒適和環境永續身心靈調合的生活。期盼市民朋友能共同推動和參與，讓高雄實現成為淨零幸福城市。
林欽榮表示，市議會六月三讀通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規。明年度總預算首度編列「淨零」支出項目二七五．九六億元，包含交通運輸淨零、資源循環零廢棄、淨零綠生活、自然碳匯開發與保育和農漁業淨零等。
工務局表示，高雄市致力推動建築物立體綠化與綠屋頂政策推行至今已14年，除了補助公有建築，公寓大廈與民宅建築外，亦推動示範工程做為建築技術和環境永續推動之示範案例。景觀植物園分有台灣原生種區、外來種植物區、盆栽銀行區等，並定位為『苓洲國際園藝銀行』，做為學校教室走廊既有盆栽植物替換所需之種苗銀行。自105年~至112年，本局推動建築物綠屋頂補助計畫已補助87案，並新增了3,961平方公尺的綠化面積，年減碳排放量79.22公噸。
同時，能源基地設置雨水回收設施作為水資源管理，並設置人力發電腳踏車，藉由即時發電監測設備，讓學童運動健身同時並了解動能轉換電能的概念。近年高雄市建築物綠化朝向城市環境永續方向推動，並積極落實淨零城市政策目標，無論是屋頂綠化的降溫、植栽綠牆吸附空氣中懸浮微粒、在屋頂種植可食性作物增加生活情趣或露臺迴廊轉角打造紓壓景觀植栽，透過成果和經驗分享都成為生活創意提案範例。