李善均GD吸毒爆出小道消息！LE SSERAFIM采源、BTS衰捲 公司傻眼
韓星李善均、BIGBANG隊長G-Dragon（本名：權志龍，GD）吸毒被立案調查，警方透露牽涉10多人，其中不乏明星；因為生病休養中的LE SSERAFIM金采源衰卷風波，連BTS防彈少年團都被網友出征，公司「SOURCE MUSIC」出面否認采源的謠言，粉絲也為了捍衛BTS的名譽，將蒐集證據提供公司喊告。
記者陳雅蘭／綜合報導
仁川警察廳廣域搜查隊表示，目前調查的5人中，有一位練習生、一位財閥三代、一位作曲家，其餘兩名為普通人。日前有媒體亂報導，涉案提及的聲色場所，棒球選手、BTS都是常客之外；作曲家朴善珠也慘被影射，朴善珠也出面否認：「毫無根據的事實，如果再亂傳謠言或小道消息，將採取法律應對。」
除了朴善珠、運動選手、BTS，夯團LE SSERAFIM的金采源也被謠傳與毒品事件有關，因為她日前因感染A型流感宣布暫停工作休養中，網友覺得時機點「太巧」，滿天飛的謠言令公司「SOURCE MUSIC」出面闢謠：「荒謬！謠言不是事實！采源接受醫療團隊的意見後，預計11月1日重返工作」。
警方也表示，網路輿論已嚴重影響辦案方向，並表示：「到目前為止，還沒有調查其他藝人，具體的調查情況無法公開。」同時證實報導的女團成員「不是事實」。
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