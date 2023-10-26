NBA／斑馬被犯規守死：每場都在學習 Doncic讚史上最佳新秀
聖安東尼奧馬刺選秀狀元「斑馬」Victor Wembanyama，今（26日）迎來例行賽首秀，儘管全場9投6中，包括3個三分球，貢獻15分、5籃板，繳出不俗的表現，但也陷入犯規麻煩，吞了五犯，賽後Wembanyama表示，每一場都在學習。
記者路皓惟/綜合報導
Wembanyama在下半場開賽不到4分鐘，就吞下個人第4次犯規，第四節才打30秒又吞下第五次犯規，再度回到板凳區休息，對於陷入犯規麻煩狀況，他表示：「這令人挫敗，但永遠都要保持自信心，對隊友而言，我不能讓他們看到我有什麼不好的情緒，每一場都在學習。」
全場幾乎都穿著Wembanyama的球衣和T恤，尤其媒體證件申請多達200多件，受關注的程度堪比NBA總冠軍賽，對於自己NBA例行賽首秀，Wembanyama還是有一點小遺憾，「非常興奮，但如果贏球那就更完美了。」
馬刺總教練Gregg Popovich也給予這位新人子弟兵好評價，「犯規問題是最不好應付的事情，但他在最後7分鐘打出的表現，對一位年紀這麼輕的球員來說，讓人看到他的成熟。」
Wembanyama不僅獲得自家主帥的好評，獨行俠球星Luka Doncic也按讚，「非常開心能夠跟他對戰，打得很開心，我認為他可能是NBA史上最佳的新秀之一，也是一個很好的挑戰。」