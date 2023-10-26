賈靜雯穿內褲激戰小24歲曾敬驊 修杰楷反應曝光：出國幾天
Netflix影集《此時此刻》媒體茶敘今（26）日舉行，由製作人修杰楷帶領演員林柏宏、曾敬驊、張軒睿、劉俊謙出席，曾敬驊在劇中和賈靜雯大談姐弟戀，有一場在辦公室激情迸發的親密戲， 曾敬驊猛烈扒掉賈靜雯褲子，看不出來是第1次拍親密戲，修杰楷完全不盯場，給予老婆百分百信任，他說：「我被告知千萬不要出現，所以訂了機票、出國了幾天。」
記者羅凌筠／台北報導
曾敬驊與賈靜雯相差24歲，第1場戲就拍攝辦公室的情慾戲，激吻賈靜雯嘴唇跟胸口，曾敬驊坦言心情很緊張，「跟靜雯姐溝通很多次，後來我發現沒這麼難，第1次過了就知道往哪個方向。」被問到有沒有看「動作片」預習？曾敬驊笑說導演連奕琦有給他「怪怪的範本」，尺度比戲裡的更激情。
修杰楷談到那場戲，自己沒有出現在拍攝現場，「我被交代那場戲千萬不要出現，會干擾演員。」被問到賈靜雯與小鮮肉談姐弟戀，收工回家的心情美麗嗎？修杰楷說：「曾敬驊很值得開心啊。」看完賈靜雯的單元，修杰楷也說超級滿意，「很棒啊，整個出來的效果非常好。」
《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，演員包含王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、LuLu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於台灣都會的10種愛情故事，11月10日全球Netflix上線。