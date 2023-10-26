台中國際花毯節　打造「浮空」花卉城堡

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王育敏指出，台中新社花海睽違2年，今年再度與台中國際花毯節合體，於新社種苗繁殖場展開為期23天的花卉盛典，展區最大亮點為全台首座飄浮空中的花卉城堡「漂浮花都」，種植3萬株以上草花，總高16米、直徑超過50米，每日上午9時至下午16時整點，更將運用強力水霧技術及泡泡系統，旋轉轉動並呈現漂浮雲霧效果，於主花毯區展演一日共8場的動態秀。
王育敏說，疫後首度擴大舉辦花毯節，這次除各局處和區公所公部門動起來外，民間團體也一起加入，中央和地方共同大力支持，讓花毯節得以回歸疫情前水準，相當感謝。此次花毯節並和在地業者合作佈置花神小舖，民眾可參與手做DIY體驗職人精神，農業局也設有120個攤位的農特產品行銷區，邀請民眾來花毯節除賞花、看花外，也可將好吃好玩的農特產品打包帶回家；市府也首次與在地長照機構共同佈置青銀摩天輪，呈現綠色照護的永續發展。
觀旅局說，今年以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度；並規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計的生態勇者、代表智慧農業的大地巨人。
觀旅局長陳美秀提到，適逢疫後國境解封，為吸引更多國內外觀光客，市府特地於展期一個多月前，邀請國內外旅行業者、攝影團體來台中進行踩線活動；並與多家優質旅宿合作，積極推動國內外旅遊市場，廣邀外國旅客來台中市多日旅遊，以最優質的旅宿服務爭取國外客源，提高花毯節觀光聲量。活動期間觀旅局也和台中市民宿協會合作，共同推出5大特色遊程，歡迎民眾一同深度體驗山城之美，於活動期間入住合作民宿，即可享多元優惠方案。
觀旅局呼籲，今年展區因停車場車位有限，為避免車輛湧入致塞車，影響遊客出遊興致，建議利用台中捷運沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘免費接駁專車前往展區。
接駁專車路線規劃「豐原、太原、松竹線」、假日則加開「東勢、會場環線」共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原、松竹車站後轉乘接駁專車。觀旅局提醒，活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，歡迎民眾多利用大眾運輸工具前往。