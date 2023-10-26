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中年糖友自認沒胃口減少使用胰島素　「酮酸中毒」險喪命

▲中年糖友自認沒胃口減少使用胰島素　「酮酸中毒」險喪命
▲中年糖友自認沒胃口減少使用胰島素　「酮酸中毒」險喪命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】53歲的王先生因為頭暈、噁心並嘔吐多日，且血壓偏低而被送到急診。他自訴患有第二型糖尿病，長期使用口服藥及施打基礎胰島素控制，最近幾天因為吃不好，故自行減少胰島素使用，但自驗血糖竟飆高近400mg/dL而恢復施打胰島素。

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自行減少胰島素　加上服用排糖藥致「酮酸中毒」

樂生療養院高年科主任吳秉豪表示，該病患在急診時血糖已下降至200mg/dL多，但抽血也發現有嚴重的酮酸血症及急性腎損傷。經住院進一步診察並排除感染及酒精等酮酸中毒的原因後，吳秉豪醫師注意到病人正服用俗稱「排糖藥」的鈉葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2抑制劑）。在停用該藥物後，給予王先生大量的輸液及足量胰島素治療，病況1天後就獲得很大的改善，5天後康復出院。

血糖正常仍有恐罹「酮酸中毒」　死亡率約千分之4　

吳秉豪指出，酮酸中毒是糖尿病控制不佳所致的急性併發症之一，嚴重時可能造成呼吸喘、意識模糊、脫水、休克甚至腎衰竭，死亡率約千分之4。此類病患的血糖通常大於250mg/dL，但也有些人的血糖不會特別高卻仍出現酮酸血症，進而延遲診斷和處置，成為臨床診治的挑戰。

這類「正常血糖酮酸血症」約占糖尿病酮酸血症案例的10%。吳秉豪進一步解釋，這些病患可能是因近期少用胰島素、熱量攝取不足、大量酒精使用、慢性肝病或懷孕等；另外，由於排糖藥(SGLT2抑制劑)的心腎保護益處，有越來越多的患者使用，因此偶發的正常血糖酮酸血症案例也逐漸增加。

日攝取1500-2000cc水量　勿自行停減藥物

吳秉豪提醒，使用SGLT2抑制劑的病患、若無限水禁忌，每日應攝取至少1500-2000cc的白開水；若平常併用胰島素者，一旦忽然減少胰島素注射、但仍持續服用SGLT2抑制劑，亦即突然暫停胰島素或急遽降低胰島素劑量，可能會誘發酮酸血症發生，而有胃口不佳或喘等症狀，建議應立即就醫或詢問糖尿病衛教師，切勿自行減藥或停藥。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59677

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