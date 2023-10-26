趙天麟外遇案成國安漏洞 國民黨籲司法單位查扣中國女子來台資料
民進黨立委趙天麟與中國女子發生婚外情，引發國安危機。國家政策基金會副執行長凌濤、國民黨副發言人呂謦煒今(26)日召開記者會指出，趙天麟事件讓各界擔憂是否涉及機密外洩，成為國安漏洞，呼籲司法單位應立即查扣當初中國女子來台的相關資料，儘速調查並對外說明。此外，趙天麟雖然退選，但不應繼續參與立院國防外交委員會，應該立即停職或請辭接受調查，民進黨主席賴清德更不能神隱切割，要對號稱的「民主大聯盟」可能形成國安破口出面負責！
記者余祥／台北報導
呂謦煒指出，民進黨總統參選人賴清德號稱的「民主大聯盟」，立委參選人卻一個接一個因案退選；包括許展維涉違反政府採購法、陳歐珀涉嫌接受詐團供養、張秉鈞涉詐助理費等，加上最新的趙天麟涉外遇陸籍女子而退選，民主大聯盟已然成了名符其實「民主退步大聯盟」。
凌濤指出，趙天麟聲稱他與陸籍女子張晴相處的時間沒有和他在立院國防外交委員會重疊，但卻只是毫無憑據的空口白話，2019年就沒有跟張晴見面了嗎？外界擔心賴清德所謂民主大聯盟反而變成台灣最大的國安危機，也擔心是不是流出的相關影像許多都掌握在對岸手中？趙天麟可能受到威脅影響台灣的國安？這都是趙天麟必須對外說明的。
此外，凌濤質疑，趙天麟在2019年5月於立法院提出兩項提案都跟間諜與刺探情資有關，內容包括明確化間諜行為，難道趙不自知當時已經陷入可能的對岸紅色滲透或間諜行為？或是自知已踩了紅線，跟張晴女士的互動已經在灰色地帶，所以才要緊急連提兩案來洗白自己？趙天麟必須對外講清楚，不能因為退選而作罷。