槍擊犯北逃躲藏因這特徵遭逮 南警追緝起獲作案槍枝

永康分局於9/11在台南市永康區中華路發生槍擊案件，鄭姓被害人遭謝嫌持槍射擊造成左大腿左肱骨骨折，謝嫌犯案後隨即駕車逃逸，永康分局立即成立專案小組全力追緝，昨(25)日在新北市永和某大樓中發現謝嫌特徵的Ｍ字頭，順利將嫌犯逮捕到案，並起出作案槍彈，全案依違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
記者張振興/台南報導
永康分局表示，槍擊案發後永康分局與刑警大隊及刑事警察局共組專案小組，並報請台灣台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，案發後已鎖定槍手身份為謝嫌(66歲)，由於犯嫌開車逃逸，逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具，四處找人投靠，試圖影響警方追緝，惟專案小組動員近百名警力，針對謝嫌可能逃逸路線、可能藏匿處所及可能使用之交通工具，逐一梳理掌握，並派員埋伏、跟監，仍都差一步。
專案小組加緊腳步佈署與追查最後研判出沒地點，依據犯嫌所躲藏的地點及使用過的交通工具，再逐步分析縮小包圍網，最後在專案小組在昨日探查過程中發現特徵相符對象，犯嫌的Ｍ字頭相當搶眼，隨即大膽上前查捕，一句『阿椎』看到該男子有反應立即上前逮獲，終結槍擊犯一個半月的逃亡，並起獲作案用槍枝2支及子彈39顆等證物。
永康分局分局長甘炎民表示，由於選舉將屆對轄區發生重大案件都會用全力去查緝到案，維護社會治安平穩，對於任何治安事件案件，警方絕對依法嚴辦並查緝到底，對任何暴力犯罪決不寬貸，全力維護本市治安、保障市民生命財產安全，營造大台南是市民宜居安全的優質城市。