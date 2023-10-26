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槍擊犯北逃躲藏因這特徵遭逮 南警追緝起獲作案槍枝

▲因犯嫌外貌特徵明顯，專案小組在仔細探查後，大膽上前查捕，並起獲作案槍枝及子彈（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲因犯嫌外貌特徵明顯，專案小組在仔細探查後，大膽上前查捕，並起獲作案槍枝及子彈（圖／台南市警察局永康分局提供）

記者張振興/台南報導

永康分局於9/11在台南市永康區中華路發生槍擊案件，鄭姓被害人遭謝嫌持槍射擊造成左大腿左肱骨骨折，謝嫌犯案後隨即駕車逃逸，永康分局立即成立專案小組全力追緝，昨(25)日在新北市永和某大樓中發現謝嫌特徵的Ｍ字頭，順利將嫌犯逮捕到案，並起出作案槍彈，全案依違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

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▲專案小組在新北市永和地區某大樓處前逮獲謝姓犯嫌並起獲作案用槍枝2支及子彈39顆等證物（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲專案小組在新北市永和地區某大樓處前逮獲謝姓犯嫌並起獲作案用槍枝2支及子彈39顆等證物（圖／台南市警察局永康分局提供）
永康分局表示，槍擊案發後永康分局與刑警大隊及刑事警察局共組專案小組，並報請台灣台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，案發後已鎖定槍手身份為謝嫌(66歲)，由於犯嫌開車逃逸，逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具，四處找人投靠，試圖影響警方追緝，惟專案小組動員近百名警力，針對謝嫌可能逃逸路線、可能藏匿處所及可能使用之交通工具，逐一梳理掌握，並派員埋伏、跟監，仍都差一步。


專案小組加緊腳步佈署與追查最後研判出沒地點，依據犯嫌所躲藏的地點及使用過的交通工具，再逐步分析縮小包圍網，最後在專案小組在昨日探查過程中發現特徵相符對象，犯嫌的Ｍ字頭相當搶眼，隨即大膽上前查捕，一句『阿椎』看到該男子有反應立即上前逮獲，終結槍擊犯一個半月的逃亡，並起獲作案用槍枝2支及子彈39顆等證物。

▲謝姓嫌犯逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具（圖／台南市警察局永康分局提供）
▲謝姓嫌犯逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具（圖／台南市警察局永康分局提供）
永康分局分局長甘炎民表示，由於選舉將屆對轄區發生重大案件都會用全力去查緝到案，維護社會治安平穩，對於任何治安事件案件，警方絕對依法嚴辦並查緝到底，對任何暴力犯罪決不寬貸，全力維護本市治安、保障市民生命財產安全，營造大台南是市民宜居安全的優質城市。

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