響應同志遊行！55688彩虹車上街頭　司機「超精闢舉例」網讚爆

知名KOL「王國春-我只是個計程車司機」日前也將愛車貼上彩虹閃電圖騰的照片PO在粉專上，響應55688集團與多元同行的行動。王國春說，「白底紅字的計程車正式名稱叫多元化計程車，試想，這些年連傳統的計程車業都越來越『多元』了，何況是社會、何況是人呢？」精闢舉例讓網友讚爆，紛紛表示「這個車貼很好看。」「令人感動。」「多元就是多元，不管是計程車還是人生，都不是只有一種顏色一個答案，接受每一個不一樣才是多元。」
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林念臻指出，集團近年多角化經營，除了交通出行、酒後代駕的服務外，也提供洗衣、居家清潔等生活服務，目前55688用戶已高達700萬，等於台灣每3人有1人是用戶，希望藉由這次的品牌行動，為台灣社會的多元共融倡議盡一份心力。
台灣同志遊行指出，近年越來越多企業站出來支持LGBTQ社群，對於推動性別多元的認知與減少性別歧視有很大幫助。藉由這次和55688集團合作期望能讓更多人知道，只要你我攜手參與，我們就能創建多元共融的台灣社會，就能看到台灣群體多元性之美，「有你有我，各自美麗」。歡迎民眾在10月28日下午2點來到台北市政府前廣場，遊行隊伍將從北市府前廣場出發，一齊邁步與多元同行。
55688集團同時也與GagaOOLala合作，在10月28日中午12點於台北市政府前市府路上舉辦的彩虹市集中，只要到GagaOOLala攤位就能獲得限量的彩虹貼紙；對沒有辦法到場共襄盛舉的民眾，集團推出線上活動讓關注LGBTQ議題的民眾能參與，只要到臺灣同志遊行FB粉專找到與55688集團合作的貼文，留言「＃一起走55688陪著你」就能參加抽獎活動；即日起使用55688潔衣家的超商送洗服務，也有機會從收到的洗衣箱內獲得限定款彩虹貼紙，數量有限送完為止；集團旗下台灣大車隊、55688代駕、生活大管家、潔衣家也將臉書粉專頭貼更換成彩虹版，以行動支持、與多元同行。