特企／蓓朵娜發光乳霜「粉鑽瓶」獲至高榮譽國家品牌玉山獎

「國家品牌玉山獎」為是全台灣最具指標性及公信力，規模也最盛大的企業品牌獎項，由產官學界組成評審團，透共嚴謹審核、公正甄選出國家優良的品牌及產品，今年副總統賴清德帶領行政院、立法院、考試院、內政部等部會首長都親臨致詞及頒獎，可見其規模之盛大。
本次獲得國家品牌玉山獎最佳產品獎的發光乳霜「粉鑽瓶」，是蓓朵娜研發團隊歷經多年研發，以90%頂級保濕修護霜為基底，並加入10%能夠反射光線、校正膚色的智慧光感微粉體，這次獲獎原因，是因為「粉鑽瓶」完美融合了保養品與化妝品，一瓶就能同時兼具保濕、修護、抗黃、撫平紋路、均勻膚色等功效，更加入「三大未來科技」來達到效率保養的全新境界。
「三大未來科技」包含：一、智慧光感校色科技：運用智慧粉體反射光線的特性，不挑膚色，讓肌膚平整透亮，由內而外透出無瑕美肌的亮澤感。
二、親膚防水科技：保濕霜與智慧粉體的完美結合，內層保濕修護，外層粉體型保隔離保護層，完美貼合肌膚並具防水功能，不會有流汗脫妝困擾。三、微分子等壓滲透科技：將保養成分層析解離成不同分子大小，以符合皮膚結構，迅速滲透皮脂膜，有效吸收到達該功效之作用層，讓保養更有效率。
蓓朵娜創辦人Paul老師表示，第一次參加「國家品牌玉山獎」評選即獲肯定，非常感謝評審委員讓台灣優質品牌及產品躍上國家舞台，為了感謝大家對於台灣品牌的支持，特別推出期間限定優惠活動，至10月底前，蓓朵娜官網推出「粉鑽瓶國家玉山獎得獎限定組」買2瓶即贈隨身版粉鑽瓶5支，除組合優惠特價更可同時適用蓓朵娜生日慶的全館優惠活動，還可享有15天滿意保證以及免費體驗。於官方通路蓓朵娜品牌官網及momo購物網購買享完整服務及保障。
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