福島核電廠傳意外！「水管脫落」核廢水噴5工人 2人輻射超標送醫
日本福島第一核電廠自8月24日開始將核廢水排放入海，引起國際關注以及部分國家反彈，但相關爭議尚未平息，如今又傳出意外。東京電力公司（東電）表示，福島第一核電廠在本月25日清洗核廢水處理設備時，因水管意外脫落，導致當時在場的5名工作人員被核廢水濺到，雖然全員都有穿著防護衣，但其中2人因在經過淨化後輻射值仍超標，後續送往醫院進行檢查。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，據東京電力稱，當地時間25日上午10時40分左右，當時5名福島第一核電廠的工作人員正在清洗核汙水處理設施清洗管道設備的內部，期間用於排放廢水的水管突然脫落，導致約100毫升的核廢水噴灑出來，並濺到工作人員身上。
報導指出，5名工作人員皆身穿防護服，並且戴著面罩，但其中有4人的皮膚接觸到核廢水。在經過9小時的淨化後，仍有2人身上的輻射值未降到安全標準值以下。其中，20多歲工人全身都接觸到放射性汙染，而40多歲工人則是雙手、下半身接觸到放射性汙染，2人後續已被送往福島縣立醫科大學持續接受除污處理。
不過據醫師診斷結果，雖然2人身體表面的輻射量沒降到安全標準值以下，但身上並沒有出現因輻射導致的急性外傷或症狀，遭到輻射灼傷的可能性很低，將在院內持續進行觀察。