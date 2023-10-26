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緬甸詐騙產業猖獗！疑軍商勾結　專家：中國打詐成效有限

▲緬甸「KK園區」惡名昭彰，中國雖然加大查緝力度，但成效欠佳。（圖／翻攝自微博）
▲緬甸「KK園區」惡名昭彰，中國雖然加大查緝力度，但成效欠佳。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

在緬甸俗稱「KK園區」的詐騙園區，因詐騙產業鏈和販賣器官等行為而惡名昭彰，除了KK園區之外，緬甸北方的詐騙園區約有數十個。中國雖然加大查緝詐騙集團的力度，但成效欠佳。美國專家認為中國的作法根本沒辦法有效根除詐騙集團，頂多讓詐騙集團轉移陣地，再重頭來過。而詐騙集團之所以普遍選擇落腳於緬甸，也和緬甸軍政府脫不了關係。

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美國和平研究所(USIP)緬甸計畫主任傑森·塔爾(Jason Tower)強調，與緬甸軍方有關的克倫邊防軍(BGF)實際上無視中國打擊詐騙的努力，讓犯罪集團能擴大進行詐騙活動，使其淪為詐騙事件的主事者和推動者之一，並採取了許多措施阻止國際執法機構的外援。塔爾說，這顯示緬甸軍政府並不真正關心當地詐騙問題的嚴重性。
塔爾說：「很明顯，緬甸軍方沒有打擊詐騙事件的政治意願，也沒有能力這樣做，因為他們依靠這種犯罪來維持其統治性。這像是一場持續針對緬甸人民的戰爭。 」

根據緬甸媒體《伊洛瓦底》(Irrawaddy)報導 中國雲南省昆明市警方於10月初逮捕了緬甸的佤邦聯合軍(UWSA)副總司令、佤邦領導人鮑有祥的侄子鮑軍峰，其罪名是涉嫌參與網路詐騙。

儘管中國政府正試圖避免不法情事再擴大，並在此之後對緬甸軍政府施加一定程度的壓力，但由目前情況可見，近幾個月來中國打詐措施並未見具體成效，犯罪者只是轉移陣地後重操舊業。

前澳洲駐緬甸大使、位於墨爾本的蒙納許大學教授考柏(Nicholas Coppel)指出，緬甸軍政府不僅無力應對愈猖獗的詐騙問題，當地反對軍事政變的抗爭自2021年2月以來，還持續在各大城市遍地開花，顯示出緬甸軍政府的執政能力，至今仍受到不小的挑戰，統治合法性也不像外界認為地那樣穩固。

而緬甸和東南亞部分國家不斷增加的詐騙案，已引起國際組織的重視。聯合國今年8月底發布一份報告，表示緬甸境內至少有12萬人淪為「豬仔」，也就是指被誘拐到海外從事非法工作，是目前全球擁有最多豬仔」的國家。對此，聯合國人權辦公室呼籲各國加強法制、打擊腐敗，並稱犯罪集團之所以猖獗，是因為有罪不罰的惡性循環。

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