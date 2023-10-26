大甲市場BOT案　議員點出問題恐難推動

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施志昌表示，雖然經發局有市場用地成功BOT做複合式商場的案例，但大甲的問題相當複雜。因大甲第一公有市場已經是公共財，不只是市場內的攤商，還包含了活動中心與民眾運動的功能（桌球室），未來還想納入停車場的功能。從第一市場外溢的攤商該如何處理？是要未來一起納入保障，還是有其他處理方式？現有容積率約只能蓋四到五層樓，如果要解決民眾活動空間與外溢攤商，未來如果採用BOT的方式，對於廠商來說會缺乏誘因。
中市經發局長張峯源表示，以大甲第一市場的量體來說，要重建至少需要十億，因為資源有限，所以希望引進民間的力量來投資。整體來說，可以用多功能使用建物的方式就能增加容積率，將可蓋地上六層與地下三層。
張峯源說，目前計畫是第一、二層作為安置市場內原有攤商，至於外溢攤商的部分，應該會交由未來BOT的廠商做處理。第三層則提供給里民使用，四、五、六層樓則可作為賣場或是旅館使用。而目前已有許多廠商表達興趣，相信未來可以順利招標。
施志昌表示，在地居民都對此案樂觀其成，但如果要滿足大家的設想，堅持用BOT恐難達成，他呼籲經發局要努力去解決問題，如果窒礙難行，採用OT的方式亦可，讓大甲第一市場改建能順利推動。