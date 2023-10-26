台南試辦中正路與府前路各路口機車可直接左轉 警動員路口宣導

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第二分局表示，本次試辦路段屬於單向2車道路段，府前路在中華西路以西和南門路以東這兩路口銜接的是不同路型，另外開山路與府前路口原不在單向2車道的檢討範圍內，考量試辦取消禁行機車與兩段式左轉後，開山路與府前路口將是全路段唯一機車須以兩段式進行左轉的路口，為使路段管制方式維持一致性，經檢討評估後將改採車向分流方式管制，一併取消路口兩段式左轉管制，因此府前路全路段屆時各路口機車可直接左轉。
警方為廣為宣導「左轉彎未注意對向來車」、「左轉彎未靠左行駛」、「變換車道未打方向燈」等正確觀念，第二分局於26日上午，由副分局長蔡明宗率員至「府前路與西門路口」、「中正路與國華街口」、「中正路與西門路口」等人車流量較大之路口，以試辦路段及提醒等舉牌標語，並向附近住戶店家及過往民眾宣導試辦內容及應注意事項，避免用路人行經人潮及車潮較多之地點，因路況不熟及交通違規，造成事故及損傷。
第二分局表示，配合交通局試辦中正路與府前路內側取消管制禁行機車與開放全線各路口直接左轉，除了現地至路口宣導外，也提醒民眾多一分小心便能減少意外之發生，也將廣為利用社區、學校及社群媒體來宣導周知，提供機車安全駕駛並了解正確用路觀念。