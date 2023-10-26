柯文哲批國民黨藍白合像「逼婚」 宋楚瑜：需要兩情相悅
國民黨總統參選人侯友宜日前接受媒體專訪時指出願意當副手，並希望民眾黨總統參選人柯文哲最遲在25日要回應，柯文哲對此坦言，「這樣很像大黨在打壓小黨、簡直在逼婚」。親民黨主席宋楚瑜今（26）日表示，藍白合需要「兩情相悅」，並以「人民作主」的理念，創造最大的公約數。要讓人民能夠接受，要為人民出點子，不要讓人民覺得是在分贓找位子，更不要把人民當傻子。
記者呂炯昌／台北報導
宋楚瑜透過臉書影片表示，近日台灣多數的民眾，正殷殷期盼，在野勢力能夠整合，但藍白合不只成為藍白拖，更成為「歹戲拖棚」，多數民眾也難掩失望。 他呼籲，藍白合需要「兩情相悅」，並以「人民作主」的理念，創造最大的公約數。要讓人民能夠接受，要為人民出點子，不要讓人民覺得是在分贓找位子，更不要把人民當傻子。
宋楚瑜說，若兩黨連基本的合作都無法談妥，未來要怎麼面對更複雜的兩岸關係？他誠懇呼籲，雖然各自有不同的過去，但未來的目標要一致，就是「守護台灣」。
柯文哲的妹妹柯美蘭今日參加模仿天王郭子乾於《NOWnews今日新聞》主持的節目《鄉民大學問》錄影，她表示，國民黨在威脅柯文哲，國民黨很需要柯文哲，可是又不給柯文哲同樣的尊重，並認為國民黨以政黨利益優於國家利益。