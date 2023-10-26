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保留百年方尖碑　林智鴻推北門重現計畫及淮軍特色公園

▲議員林智鴻今天與北門里長謝秀霞及歷史考究專家學者共同前往現勘，共同為北門的歷史場域請願。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲議員林智鴻今天與北門里長謝秀霞及歷史考究專家學者共同前往現勘，共同為北門的歷史場域請願。（圖／林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市議員林智鴻今(26)日與北門里長謝秀霞及歷史考究專家學者共同前往現勘，共同為北門的歷史場域請願，要求市府現地保留超過百年歷史的方尖碑，促「北門重現計畫」實踐「鳳山文化城」理念，全力推動未來打造「淮軍特色公園」。

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▲林智鴻要求市府現地保留超過百年歷史的方尖碑，力促「北門重現計畫」實踐「鳳山文化城」理念，全力推動未來打造「淮軍特色公園」。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲林智鴻要求市府現地保留超過百年歷史的方尖碑，力促「北門重現計畫」實踐「鳳山文化城」理念，全力推動未來打造「淮軍特色公園」。（圖／林智鴻辦公室提供）
今天包括議員林智鴻、北門里里長謝秀霞、鳳山社區大學教授莊世杰、成功大學考古隊老師林財正、殯葬管理處代表等各單位專家學者共同與會，跨單位會勘協調，盼為清代武洛塘山淮軍(牡丹社事件渡海)與兩世紀鳳邑先民歷史文化發聲，林智鴻也現場與市府緊急溝通，要求現地保留超過百年歷史的方尖碑，盼留存這段珍貴的歷史記憶和文化歷程。

謝秀霞表示，近期市府殯葬處於北門武洛塘山周邊執行遷葬施工，將武洛塘山的歷史留存是北門地方鄉親的共同期待。她提到，鳳山是豐富的古都，包括東便門、鳳儀書院、訓風砲台等等各古蹟保存成果，所以先前在「鳳山城市博物館公聽會」即向林智鴻表達此訴求，並經過多次現勘討論，希望全力爭取「北門重現計畫」現地保留方尖碑。

「有過去才有現在、有現在才有未來！」林智鴻指出，經過幾次現場會勘，也匯集許多學界歷史考究與文化保存的專家意見，以及了解北門里在地居民的期望，將全力支持歷史文化古蹟的保存，後續也將持續盡力和市府溝通協調，盼全面保存、整理、復原。

林智鴻強調，一座偉大的城市是先民一點一滴累積，才能成為現在的城市，走向偉大城市要將歷史重現，武洛塘山的歷史軌跡可以看到台灣歷史的演進，台灣和日本間的故事交織，清代淮軍從屏東到鳳山北門，甚至到台灣與世界連結，這些過程都是軌跡，促「北門重現計畫」盼從整體都市規劃與歷史遺跡保存的格局看城市未來發展，才能讓高雄成為偉大的城市。

莊世杰指出，因為超過百年歷史的文物相當脆弱，希望將代表性的方尖碑與周邊歷史文物做保留，減少人工與移動的可能，避免影響歷史文物更有助於未來進一步考究。

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