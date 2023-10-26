保留百年方尖碑　林智鴻推北門重現計畫及淮軍特色公園

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謝秀霞表示，近期市府殯葬處於北門武洛塘山周邊執行遷葬施工，將武洛塘山的歷史留存是北門地方鄉親的共同期待。她提到，鳳山是豐富的古都，包括東便門、鳳儀書院、訓風砲台等等各古蹟保存成果，所以先前在「鳳山城市博物館公聽會」即向林智鴻表達此訴求，並經過多次現勘討論，希望全力爭取「北門重現計畫」現地保留方尖碑。
「有過去才有現在、有現在才有未來！」林智鴻指出，經過幾次現場會勘，也匯集許多學界歷史考究與文化保存的專家意見，以及了解北門里在地居民的期望，將全力支持歷史文化古蹟的保存，後續也將持續盡力和市府溝通協調，盼全面保存、整理、復原。
林智鴻強調，一座偉大的城市是先民一點一滴累積，才能成為現在的城市，走向偉大城市要將歷史重現，武洛塘山的歷史軌跡可以看到台灣歷史的演進，台灣和日本間的故事交織，清代淮軍從屏東到鳳山北門，甚至到台灣與世界連結，這些過程都是軌跡，促「北門重現計畫」盼從整體都市規劃與歷史遺跡保存的格局看城市未來發展，才能讓高雄成為偉大的城市。
莊世杰指出，因為超過百年歷史的文物相當脆弱，希望將代表性的方尖碑與周邊歷史文物做保留，減少人工與移動的可能，避免影響歷史文物更有助於未來進一步考究。