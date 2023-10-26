今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

7-11入秋巧克力大賞！布朗尼慕斯、巧克力塔超濃郁　甜點第2件6折

▲7-11開跑世界巧克力賞，三款指定巧克力甜品，祭出第二件6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11開跑世界巧克力賞，三款指定巧克力甜品，祭出第二件6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

萬聖節加上天氣轉涼，7-11開跑世界巧克力大賞，聯手南投超夯巧克力工坊18度C，推出新品甜點「布朗尼巧克力慕斯杯」、「焦糖巧克力塔」，另外還有「中村生巧克力蛋糕捲」，三款甜品自11月1日起至6日還有新品甜點第2件6折優惠；常溫麵包甜品類有「厚切巧克力雙色年輪蛋糕」、「巧克力堡」、「巧克力雙色可頌」，11月1日起至14日第二件現省10元。入冬必吃的還有桂冠湯圓聯名布丁狗，推出「焦糖布丁湯圓」新口味，天涼來碗暖呼呼湯圓超幸福！

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7-11世界巧克力大賞，推出18度C監製的2款新甜品，包括「布朗尼巧克力慕斯杯」，經典巧克力慕斯，搭配布朗尼蛋糕，成為入冬必吃巧克力甜品；「焦糖巧克力塔」與去年不同的巧克力塔升級，長時間熬煮海鹽焦糖餡與底部的巧克力布朗尼。另外，再「中村生巧克力蛋糕捲」共三款新甜點，自11月1日起至6日還有第2件6折優惠。

▲7-11開跑世界巧克力賞，三款巧克力甜品，有第二件6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出18度C監製的2款新甜品，包括「布朗尼巧克力慕斯杯」、「焦糖巧克力塔」。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，也有多款方便攜帶的常溫巧克力麵包，如外層酥脆內層鬆軟的「巧克力雙色可頌」、添加法國法芙娜62%巧克力製作的「厚切巧克力雙色年輪蛋糕」等，特別的是7-11夾心麵包品牌愛餡大亨首次與使用屏東在地可可合作社「TC巧舖」合作推出「愛餡大亨-巧克力堡」，選用帶有果酸香的巧克力，甜而不膩，也可以用烤箱加熱後食用。3款常溫巧克力麵包，11月1日起至14日第二件省10元。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲多款方便攜帶的常溫巧克力麵包，如「愛餡大亨-巧克力堡」、「厚切巧克力雙色年輪蛋糕」等。（圖／記者鍾怡婷攝）
入冬必吃的還有桂冠湯圓聯名布丁狗，推出「焦糖布丁湯圓」新口味，不僅內餡是香甜的焦糖雞蛋布丁，外包裝還有可愛的布丁狗現身，選用法國蒙太古AOP奶油，搭配日本進口焦糖製成焦糖塊，一口咬下Q彈外皮還會爆漿，每盒售價79元，即起在全聯、7-11、全家等通路開賣。

▲（圖／桂冠提供）
▲桂冠湯圓聯名布丁狗，推出「焦糖布丁湯圓」新口味。（圖／桂冠提供）

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