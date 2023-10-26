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NBA／馬刺Wembanyama首秀陷犯規麻煩！球評李亦伸點評須改變3件事

▲馬刺狀元Victor Wembanyama今（26日）對達拉斯獨行俠迎NBA生涯首秀，出賽23分鐘貢獻15分。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺狀元Victor Wembanyama今（26日）對達拉斯獨行俠迎NBA生涯首秀，出賽23分鐘貢獻15分。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama今(26日)迎來生涯例行賽首秀，受到外界矚目，此戰先發出賽23分鐘，全場9投6中，包括3個三分球，貢獻15分、5籃板，可惜馬刺仍以119：126不敵獨行俠，Wembanyama生涯首勝只能寄望下一場與火箭之戰，其中李亦伸也在NOWnews今日新聞直播節目《超級裘爺來了》，認為Wembanyama還沒有找到定位，需要改變3件事，才能為球隊帶來勝利。

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本場Wembanyama全場9投6中，包括3個三分球，貢獻15分、5籃板，雖表現不差但也不到完美，此外此戰也陷入犯規麻煩，全場吞了五犯，李亦伸則認為Wembanyama在比賽雖一直被吹進攻犯規，但那都不是主要問題，馬刺現在是波波（Gregg Popovich）教練還沒找到Wembanyama的定位，此外比賽中Wembanyama首先在防守端需要控制自己的犯規數量，第二點要善用自己的身材優勢到籃下接應並攻筐，第三則需要知道怎麼製造犯規站上罰球線。

此外今聖安東尼奧馬刺在主場迎戰達拉斯小牛，也是馬刺狀元郎Victor Wembanyama的NBA生涯首秀，球評李亦伸認為，在過去一年，Wembanyama已經被外界「吹上天」，Gregg Popovich就曾表示Wembanyama的聲勢，已經超越當年LeBron James，更因為Wembanyama的關注，馬刺在今年全美直播排名全聯盟第14位，我相信台灣也會形成關注Wembanyama的風潮，而且在台灣的馬刺迷是非常可怕的，他們能在北、中、南各自成立自己的觀戰派隊，他們在網路上的聲量更是可怕。


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