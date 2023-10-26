民調遭逆轉、阻對手上門踢館才提告？馬文君：我相信鄉親的智慧
國民黨南投縣立委遭指涉洩漏國造潛艦機密，今天她前往南投地檢署控告競選對手蔡銘軒、政治評論員李正皓，被問及近來傳出民調落後對手10%，是否因此才動作積極？她回答「民調由三立做出來我覺得見仁見智，我相信鄉親的智慧」。蔡銘軒則指文宣內容來自媒體報導、一切可受公評。
記者顏幸如／南投報導
馬文君今（26）日下午在律師陪同下，到南投地檢署按鈴控告民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒與政治評論員李正皓，違反《刑法》公然侮辱罪、誹謗罪，以及《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等罪嫌。這是潛艦風波延燒以來，馬文君第二度上南投地檢署告人，上次是9月30日提告郭璽《加重誹謗罪》。
媒體問及她今天的動作，是否和民進黨指南投第一選區的民調顯示馬文君落後10%、對手蔡銘軒已經逆轉，且蔡銘軒和李正皓星期六將到她的大本營埔里造勢有關？馬文君不以為然的說，民調由三立做出來，她覺得見仁見智，她相信鄉親的智慧，自己還是會繼續努力。但兩人的惡劣行為早該被遏止。
馬文君說，兩人對潛艦完全不懂，更沒有參加機密會議的機會，從郭璽和名嘴口中聽到些爭議說法，不加查證就到處散發，蔡銘軒還惡意發抹黑文宣，甚至未經地主同意就掛抹黑看板、地主不滿要求撤掉，也要甩鍋給她。她強調若有具體事證指她洩密賣國，自己願意辭職，如果沒有，蔡銘軒是否願意退選？
蔡銘軒則強調，所有文宣內容都是媒體所述，可受公評，馬文君為自己的選情，至今還在硬拗、欺騙南投鄉親，像這種洩密、拒簽保密切結書、惡意凍結國防預算的人才需要退選。