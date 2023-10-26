再睡5分鐘棉被午茉綠買一送一！TEA TOP第二杯10元 7-11也買1送1
飲料控的好消息來了！再睡5分鐘於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠」買一送一！手搖飲料TEA TOP第一味雙11優惠，新款奶茶「第二杯10元」，還有「1+1+1」雙杯免費加料100元好康；響應「國際燕麥日」，職人燕麥奶OATSIDE聯手7-11 CITY CAFE，限時推出指定燕麥拿鐵「買一送一」，明天起到10月29日連喝3天。
記者蕭涵云/綜合報導
📌再睡5分鐘：Uber Eats「棉被午茉綠買一送一」
再睡5分鐘即日起至11月7日，於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠買一送一」優惠；而且Uber One闆娘生日加碼，活動期間內，Uber One會員除了「棉被午茉綠買一送一」，再加碼「棉被日安紅買一送一」。
📌TEA TOP竹香厚鮮奶「第二杯10元」！「1+1+1」雙杯免費加料100元
手搖飲料TEA TOP第一味10月新上市的「竹香厚鮮奶」，熱銷祭出回饋好康，將於11月1日當天晚上7點，於官方粉專Facebook釋出限量「竹香厚鮮奶第二杯10元」電子優惠券。
迎接雙11購物節，TEA TOP也推出「每週三三種味」優惠，11月1日至11月29日，每週三至門市購買A區飲品「108 茶王、招牌高山青、日月潭紅茶」任選 1 杯、B區飲品「當代雙 Q、靚奶茶、紅茶鮮奶茶」任選 1 杯及C區配料「桂花凍、茶凍、粉粿」任選 1 份，ABC 三區「1+1+1」只要100元！提醒大家，優惠僅限北北桃基地區門市，每人限購2組。
📌7-11燕麥拿鐵「買一送一」爽喝3天
來自新加坡的OATSIDE主打「濃厚系燕麥奶」，響應「國際燕麥日」聯手7-11 CITY CAFE，10月27日至10月29日，連續3天推出指定燕麥拿鐵「買一送一」！活動期間內，凡購買CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、或CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵，都有「買一送一」超值優惠；CITY全系列燕麥飲品在10月31日前，還可享「任選第二杯半價」優惠。提醒大家，精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。