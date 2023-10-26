特企／Nexon推出全新FPS《THE FINALS》　三平台隆重推出！

《THE FINALS》本次將在Xbox Series X|S、PlayStation 5 和 Steam 上進行公開Beta測試，而測試期間也將展示先前PC Beta測試中所做的改進和變化，並提供全新的跨平台遊戲環境，使玩家可享受全新的遊戲相容性搖桿和PC、家機跨平台遊戲體驗。同時本次也將導入全新的Skyway Stadium競技場地圖，以及全新的遊戲模式「Bankit」。此外，測試期間還包含了免費的BattlePass，玩家可在遊戲正式上市時解鎖並永久保留其中的16個獨家獎勵。包含上述提到的競技場與遊戲模式，這次測試將包含下列內容：
三種競技場
Skyway Stadium – 在不斷變化的Skyway Stadium中，玩家們有機會在這個危險的遊樂場上挑戰自己的極限。
Monaco – 沿著摩納哥的石頭街道遊玩，為破壞和秘密戰鬥創造完美的地圖。
Seoul – 在首爾市區的高樓大廈頂上戰鬥，體驗快節奏的垂直遊戲玩法。
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Bankit – 熟悉的戰鬥中心模式中，4支3人隊伍將爭奪金幣，當一支隊伍達到最大上限或者回合結束時，由存入最多現金的隊伍獲勝。
一般賽 – 「Cashout」模式中，4支3人隊伍尋找錢盒並存入金庫，此為不計排名積分的比賽形式，總共包括三個回合和24名玩家。
排名賽 –「Cashout」模式中的正式計分賽，同樣由4支3人隊伍參加的排名比賽，總共包括四個回合和48名玩家。
快速競賽 – 3對3對3形式的「Cashout」。此模式具有更長的比賽時間、更快的重生計時器、更迅速的提取時間，且每次僅能擁有一個金庫。
訓練場 – 玩家可測試武器裝置及移動方式的場所，也可以練習各種破壞技巧。
其他像是五個等級的排名聯賽進度與其對應的等級永久性獎勵，以及多達20種武器、26種小工具及9款不同的特殊能力，都等著玩家在這次Beta測試中好好體驗！
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