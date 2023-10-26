新住民看社造Podcast開播！新移民談歸屬感　新二代大聊人生態度

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胡清嫻、蘇玉英都是屏東縣從事新住民服務與社造的先驅，一路參與NGO組織、課程學習，陪伴許多姐妹、移工朋友克服生活適應與語言問題，走入學校、社區推廣多元文化，過程中獲成就感、也多了一份使命感。林峰則以藝術家的角度談到他眼裡的台灣社區與社造。
3名新住民二代分別談到如何在社區重新建構文化網絡。魯玟言、彭薰誼以信國社區為基地，用「飲食」與「宗教」的議題，探索滇緬移民在台灣的發展樣貌。郭洺佑就讀暨南大學東南亞系為例，談到「南向政策」可能的發展與學習趨勢。
屏東縣政府文化處指出，屏東縣有近2萬名來自不同國家的新住民，8年多來透過新住民社造培力計畫，不論從飲食及母語文化，或是在台所遇所感的觀察等，讓他（她）們在這片土地找到全新的歸屬感。
「學習系－Podcast：新住民看社造」節目在10月25日至11月29日，一連六周，每周三上午10點開播，提供新住民參與社區工作的不同觀點與操作方式，為社區帶來多元樣貌，也開創不同的未來走向。歡迎民眾踴躍點選收聽：https://open.firstory.me/user/cln358jin00ye01ze1zkc7olx。或上文化處官網連結收聽。