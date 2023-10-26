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新住民看社造Podcast開播！新移民談歸屬感　新二代大聊人生態度

▲新住民二代郭洺佑念暨南大學東南亞學系，讓自己更具備多元文化的視野。（圖／屏東縣府文化處）
▲新住民二代郭洺佑念暨南大學東南亞學系，讓自己更具備多元文化的視野。（圖／屏東縣府文化處）

國際中心賴正琳／綜合報導

屏東縣政府累積近年來新住民社造培力成果，今年首度製播「學習系－Podcast：新住民看社造」節目，安排新住民與新住民二代分享投入社區公共事務與母國文化推廣的故事，共有六集，在10月25日正式開播。

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屏東縣政府文化處表示，「學習系－Podcast：新住民看社造」首度製播6集，每集15分鐘，邀請蘇玉英、胡清嫻、林峰等三位新住民、魯玟言、彭薰誼、郭洺佑等新住民二代，分別就不同的角度，暢談自己參與屏東社造工作的經驗。

胡清嫻、蘇玉英都是屏東縣從事新住民服務與社造的先驅，一路參與NGO組織、課程學習，陪伴許多姐妹、移工朋友克服生活適應與語言問題，走入學校、社區推廣多元文化，過程中獲成就感、也多了一份使命感。林峰則以藝術家的角度談到他眼裡的台灣社區與社造。

▲ 胡清嫻（左）擔任多元文化講師經驗豐富並提攜後進的新住民姐妹共同參與。（圖／屏東縣府文化處）
▲ 胡清嫻（左）擔任多元文化講師經驗豐富並提攜後進的新住民姐妹共同參與。（圖／屏東縣府文化處）
3名新住民二代分別談到如何在社區重新建構文化網絡。魯玟言、彭薰誼以信國社區為基地，用「飲食」與「宗教」的議題，探索滇緬移民在台灣的發展樣貌。郭洺佑就讀暨南大學東南亞系為例，談到「南向政策」可能的發展與學習趨勢。

屏東縣政府文化處指出，屏東縣有近2萬名來自不同國家的新住民，8年多來透過新住民社造培力計畫，不論從飲食及母語文化，或是在台所遇所感的觀察等，讓他（她）們在這片土地找到全新的歸屬感。

「學習系－Podcast：新住民看社造」節目在10月25日至11月29日，一連六周，每周三上午10點開播，提供新住民參與社區工作的不同觀點與操作方式，為社區帶來多元樣貌，也開創不同的未來走向。歡迎民眾踴躍點選收聽：https://open.firstory.me/user/cln358jin00ye01ze1zkc7olx。或上文化處官網連結收聽。

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