中華職棒／吉力吉撈鞏冠連續2年奪全壘打王！中職個人獎項總整理

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打擊部分，樂天桃猿梁家榮本季96場出賽，總計349打數、118支安打，打擊率0.338領先群雄，拿到生涯首座打擊王；廖健富是隊上重要火力輸出，111場出賽，387打數、121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，其中打點數排名第一，成為今年的打點王；陳晨威今年22次盜壘成功，成功連霸盜壘王，且是生涯第三次獲得盜壘王殊榮。
味全龍劉基鴻打擊成績有所成長，出賽數119場，467打數、136支安打、16支全壘打，數據皆是生涯新紀錄，安打數排名首位，奪得今年的安打王；吉力吉撈．鞏冠打擊火力十足，例行賽後期急起直追，在9月時猛敲7轟，最後以23支全壘打的成績，蟬聯全壘打王寶座。
中華職棒34年季後挑戰賽隨之開打，28日將在台南市立棒球場點燃戰火，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與味全龍交戰，力拚中華職棒34年的冠軍榮耀，精彩刺激的季後賽即將展開，歡迎球迷朋友踴躍進場，一同見證中華職棒34年的總冠軍誕生。
中職34年一軍個人獎項得主
| 獎項
| 選手
| 球隊
| 成績
| 防禦率王
| 布里悍
| 味全龍
| 防禦率2.51
| 勝投王
| 鋼龍
| 味全龍
| 13勝
| 救援王
| 呂彥青
| 中信兄弟
| 22次救援成功
| 奪三振王
| 鋼龍
| 味全龍
| 155次奪三振
| 中繼王
| 吳俊偉
| 中信兄弟
| 26次中繼成功
| 打擊王
| 梁家榮
| 樂天桃猿
| 打擊率0.338
| 全壘打王
| 吉力吉撈．鞏冠
| 味全龍
| 23支全壘打
| 打點王
| 廖健富
| 樂天桃猿
| 83打點
| 安打王
| 劉基鴻
| 味全龍
| 136支安打
| 盜壘王
| 陳晨威
| 樂天桃猿
| 22次盜壘