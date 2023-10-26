MLB／大谷翔平不是MVP！選手把獎項給了勇士阿庫尼亞40轟70盜紀錄

中華職棒／吉力吉撈鞏冠連續2年奪全壘打王！中職個人獎項總整理

▲吉力吉撈鞏冠連續2年奪全壘打王，單季23轟擊敗廖健富。（圖／中職提供）
▲吉力吉撈鞏冠連續2年奪全壘打王，單季23轟擊敗廖健富。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒34年例行賽完美落幕，一軍個人獎項全數出爐，選手全力為球隊拚戰，用汗水換來個人獎項，努力的精神值得表揚。投手部分，味全龍洋投布里悍本季22場先發出賽，總計129局，失掉44分36責失分，防禦率2.51，拿下防禦率王；鋼龍也繳出好成績，本季30場先發出賽，戰績13勝7敗，送出155次三振，包辦勝投王和三振王獎項。

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中信兄弟守護神呂彥青，今年54場後援出賽，拿下22次救援成功，獲得救援王殊榮；吳俊偉曾在2020、2021年拿下中繼王，今年以26次中繼成功，拿下生涯第三座中繼王獎項。

打擊部分，樂天桃猿梁家榮本季96場出賽，總計349打數、118支安打，打擊率0.338領先群雄，拿到生涯首座打擊王；廖健富是隊上重要火力輸出，111場出賽，387打數、121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，其中打點數排名第一，成為今年的打點王；陳晨威今年22次盜壘成功，成功連霸盜壘王，且是生涯第三次獲得盜壘王殊榮。

味全龍劉基鴻打擊成績有所成長，出賽數119場，467打數、136支安打、16支全壘打，數據皆是生涯新紀錄，安打數排名首位，奪得今年的安打王；吉力吉撈．鞏冠打擊火力十足，例行賽後期急起直追，在9月時猛敲7轟，最後以23支全壘打的成績，蟬聯全壘打王寶座。


中華職棒34年季後挑戰賽隨之開打，28日將在台南市立棒球場點燃戰火，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與味全龍交戰，力拚中華職棒34年的冠軍榮耀，精彩刺激的季後賽即將展開，歡迎球迷朋友踴躍進場，一同見證中華職棒34年的總冠軍誕生。

中職34年一軍個人獎項得主

獎項

 選手

 球隊

 成績
防禦率王

 布里悍

 味全龍

 防禦率2.51
勝投王

 鋼龍

 味全龍

 13勝
救援王

 呂彥青

 中信兄弟

 22次救援成功
奪三振王

 鋼龍

 味全龍

 155次奪三振
中繼王

 吳俊偉

 中信兄弟

 26次中繼成功
打擊王

 梁家榮

 樂天桃猿

 打擊率0.338
全壘打王

 吉力吉撈．鞏冠

 味全龍

 23支全壘打
打點王

 廖健富

 樂天桃猿

 83打點
安打王

 劉基鴻

 味全龍

 136支安打
盜壘王

 陳晨威

 樂天桃猿

 22次盜壘

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