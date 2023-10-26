美緬因州槍擊22死！槍手闖球館掃射　倖存者機警躲保齡球機逃死劫

美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）在當地時間25日晚間傳出大規模槍擊，槍手闖入一處保齡球館與一間餐廳大肆掃射，已知至少造成22人死亡，50至60人受傷。槍手目前仍在逃，警方正在全力追捕中。有一位於槍擊案當下人也在保齡球館內的倖存者表示，自己躲進放保齡球的機器中，這才躲過一劫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲路厄斯頓市25日發生槍擊案，造成至少22死，槍手是一名40歲男子卡德（Robert Card）。（圖／美聯社／達志影像）綜合外媒報導，緬因州路厄斯頓市在當地25日晚間爆發大規模槍擊案，當地一間名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，與一間名為「Schemengees Bar and Grille」的餐酒館發生槍擊。槍手是一名40歲男子卡德（Robert Card），緬因州執法官員指出，卡德是一名槍械教練及美國陸軍預備役，過去有多次家暴紀錄，今年夏天才因精神疾病，被送往精神治療機構住院2星期，據稱曾出現幻聽症狀，然而，過往病史是否與這次槍擊案有關，仍待警方調查釐清。根據《天空新聞》報導，一位槍擊案發生當下人正在保齡球館的倖存者布蘭登（Brandon）表示，聽到槍響時他正要穿上保齡球鞋，槍響至少傳來10聲，他回頭看見槍手拿著真槍，離自己大概還有15英尺，確定自己聽到的不是氣球爆炸而是真的槍聲後，立即赤腳跑過保齡球道，整個人滑進置放保齡球瓶的區域，並爬進機器裡面藏身，布蘭登說自己在保齡球機裡面躲了5小時。緬因州由於擁有狩獵和射擊的傳統，不要求槍枝購買者須取得購買許可證，年滿21歲的槍枝擁有者也可以在沒有證件的情況下攜槍。今年稍早，緬因州曾試圖推動修法，要求槍枝銷售者進行背景性調查，並給予購槍者3天等待期，但最終嘗試提升槍枝管制的修法並沒有通過。美緬因州槍擊22死！「美陸軍預備役」掃射釀災 棄車逃逸尚未落網緬因州槍擊案至少22死！拜登已聽取簡報 市長慟：為人民感到心碎槍手仍在逃！美緬因州爆槍擊「至少22死」 警公開持槍照片籲避難大反轉！曼谷槍擊案14歲槍手心理鑑定報告曝 醫生：未發現異常