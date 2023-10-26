謝和弦戒掉大麻！激動不能再出事 要女兒抓周選六法全書
謝和弦與莉婭（陳緗妮）婚後育有一女，近來推出新歌〈做妳的靠山〉，這首歌就是送給女兒的周歲禮，謝和弦回憶起女兒出生場景激動不已：「你懂那種感覺嗎？就是『爸爸』兩個字突然有了重量，知道自己不能再出事，所以大麻我早就戒掉了，因為除了我老婆，我又多了一個要疼惜的人。」而女兒周歲宴上將安排抓周，莉婭更是笑說，希望女兒能抓個六法全書，「因為之前遭遇太多要上法院的煩心事情，真的覺得懂法律知識很重要。」
記者吳雨婕／綜合報導
謝和弦曾因乖張行徑和勁爆言論，搶占各大新聞版面的話題人物，自從有了女兒後，徹底從狂霸變奶爸，每天奶瓶尿布睡不飽，連Rocker都被逼出奶萌音，就為了哄女兒睡覺，他表示：「我現在超級有耐心，躁鬱症都被治好了！」 新歌〈做妳的靠山〉用閩南語唱出了毛頭小子成為父親的心境轉折、和對女兒的祝願，也像一首搖籃曲，撫慰著酣睡的女兒。
MV裡可以看到曾經在街頭迷茫的謝和弦，在家庭和女兒的甜笑中找到新的人生目標和方向。前段時間夫妻剛公布了懷上二胎的喜訊，興奮之餘也早早想好了孩子的乳名，他們表示：「老大叫『音悅』，老二如果是女孩就叫『音芙』，兒子就叫『搖滾』。」被問到會不會偏心老二或重男輕女，謝和弦大聲說：「一定會『重女輕男』，如果是兒子，以後家事都是兒子做，姐姐就是負責被我寵就好！」女兒奴的形象展露無遺。
女兒周歲將安排抓周，莉婭笑說：「希望她抓個六法全書，因為之前遭遇太多要上法院的煩心事情，真的覺得懂法律知識很重要。」有很多粉絲好奇，夫妻兩人會不會讓孩子也成為星二代藝人，謝和弦認為：「其實還是看他們自己的興趣發展，但是我一定會教他們玩音樂，假如有兒子就讓他從小練饒舌，女兒可以跟媽媽一起學鋼琴、練女團舞。」
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