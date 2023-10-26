崑山科大與阿根廷杜馬斯廚藝學院簽署MOU 交流展現軟實力

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駐阿根廷代表處積極推動台、阿兩國文化交流，藉由我國僑務委員會派員赴阿辦理「台灣美食國際巡迴講座」期間，居中協調促成兩校簽約，由崑大餐飲系副教授洪廷瑋、杜馬斯廚藝學院總裁Ramiro Valdivieso代表雙方共同簽署合作備忘錄，崑大校長李天祥以視訊方式參與並致詞，駐阿根廷代表處大使謝妙宏偕同仁與僑團代表共同見證，此消息獲號角報、公共電視台以及ABC世界日報等3家阿國重要媒體前往採訪。
謝妙宏表示，欣見台阿兩國知名教育機構簽署合作備忘錄，能提供師生國際交流機會並提升專業職能，此甚具意義及實質效益，也感謝崑山科大協助推動國民外交、提升台灣國際形象及讓世界瞭解我國軟實力；杜馬斯廚藝學院總裁提到非常嚮往台灣餐飲廚藝教育發展以及美食文化，熱切期待簽署合作備忘錄後進一步增進雙方廚藝交流。
李天祥透過影片表示，該校近年在料理競賽屢創佳績，透過駐阿根廷代表處媒合，未來將有機會架構兩校互惠的國際廚藝和餐飲管理的交流網。值得一提的是，因餐飲系洪廷瑋副教授擔任僑委會「2023年台灣美食國際廚藝巡迴講座－中南美洲線主廚」，代表學校至南美洲巴西、智利、阿根廷、巴拉圭、哥倫比亞和中美洲貝里斯進行為期一個月的廚藝教學講座，同時也在杜馬斯廚藝學院廚藝教學。