中國籍抖音網紅大鬧新加坡醫院！飆罵護士和警員　審判結果出爐

拜訪新住民料理界YouTuber！新住民關懷服務列車開進台中山城

▲ 移民署主任秘書謝文忠（右二）在新住民王崇麗（左二）指導下，體驗當料理YouTuber。（圖／移民署提供）
▲ 移民署主任秘書謝文忠（右二）在新住民王崇麗（左二）指導下，體驗當料理YouTuber。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署新住民「到府關懷、宅配愛」行動服務列車開動！移民署主任秘書謝文忠在今（26）日偕同大陸委員會參事楚恆惠及海基會科長陳穎慶等人，走訪台中市清水區，造訪新住民料理YouTuber王崇麗女士，動手做料理並體驗一日YouTuber，感受頻道經營的甘苦，隨後並前往東勢拜會在地深耕新住民服務工作多年的「社團法人台中市春天女性成長協會」，感謝協會對新住民長年而深入的關懷協助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新住民王崇麗是經營「麻辣食光」頻道料理YouTuber，也身兼台中市海線及潭雅神社區大學「輕蒸食料理班」的講師，榮獲第7屆移民署築夢計畫獲。她結婚來台，育有2名活潑貼心的兒子，在孩子成長過程，她不斷地思索究竟自己還能再做些什麼，為自己及孩子留下美好記憶，於是用影像記錄孩子的成長，也將自己擅長的家常料理端上YouTube，深受好評，開啟她在網路平台上分享美的YouTuber人生。

這次王崇麗特別準備了自創的養生料理「花開富貴」，和與會來賓一起動手做料理，並試拍影片，體驗如何成為1名YouTuber。王崇麗說，將醃拌好的絞肉放在白蘿蔔片中，合起來就像是朵盛開的百合花，祝福吃這道菜的朋友都健康富貴；謝文忠表示，移民署推動的築夢計畫就是為了實現新住民夢想而成立，期盼有更多人像王女士一樣將理想與夢想付諸實現，為人生料理出更多元豐富的迷人風味。

社團法人台中市春天女性成長協會成立於民國94年，現任理事長是來自越南的阮芳鴛。她24歲來台工作，認識現在的先生，成為台灣媳婦並孕育了愛的結晶，一場車禍造成丈夫重傷，生活陷入困境，但她不願向命運低頭。

阮芳鴛說，因自身境遇受到社會許多幫助，在丈夫幸運康復後，決心加入協會投入新住民家庭服務，也協助弱勢家庭及關懷獨居老人。此外，她並積極推廣客家藍染，傳承客家文化，還為客家庄的新住民推出客語教學，廣獲好評；謝文忠感謝阮女將小愛化為大愛，投入服務新住民，以及對客家文化的付出與貢獻。

謝文忠表示，移民署藉由行動列車深入各個需要關懷服務的角落，這次來到台中海線及山城，不論是新住民家庭也好、關懷據點也好，都能深刻體會落實移民輔導政策的重要性以及發現未來移民署輔導措施努力的方向，未來將持續走訪全台各地，建立更完善的新住民照顧輔導網絡及服務。

新住民看社造Podcast開播！新移民談歸屬感　新二代大聊人生態度

新二代論壇在桃園！創業有成新住民開講　產學界交流

以色列雇主開出高薪留泰籍移工　泰國總理賽塔表達不滿

工會罷工抗議！華碩集團疑剝削移工　勞動部接下陳情書

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞