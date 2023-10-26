林襄「沉浸式寫真」上線！360度無死角看光 VIP約會林襄代價公開
HTC旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY，推出台灣首部「沉浸式寫真」，透過上千人響應調查，由啦啦隊女神林襄搶下「最想看誰的沉浸寫真」首選，備受矚目的第一炮《林襄沉浸式寫真》於今 (26)公佈，將在「WaBay挖貝」平台展開群眾集資計畫，讓粉絲可以體驗毫無死角的「髮襄區」VIP席位。想搶限量VIP「約會資格」，超早鳥2499元可抽5位，超早鳥免抽代價則是3萬8999元起。
記者周淑萍/綜合報導
《林襄沉浸式寫真》是台灣第一款動態互動寫真作品，打破時間、空間限制，手機即可觀賞，結合VR和立體容積攝影技術，不論手機版或是VR版，皆可360度自由觀看。產品同時具備「觀看模式」與「互動模式」，觀眾可以選擇專屬自己的「髮襄區」視角，還可與林襄約會、共舞、跳躍，大玩互動遊戲，還可以要求林襄更換啦啦隊服、水手制服、男友襯衫、上班族西裝、運動服、小可愛背心等6套造型，也能與不同風格的林襄親密合照，超越紙本觀賞自由度。
因需要360度拍攝，林襄本人也全方位備戰，林襄透露：「以前寫真書多為平面拍攝，只要注意臉跟肢體動作，但在容積攝影棚中面對360度共32支的攝影機，全身上下都要，注意更多細節，拍攝前一週就開始，每天花了好幾個小時護膚、美白，連背部都有特別保養。」
首部沉浸式寫真書透過四大主題邀請觀眾進入林襄的世界，可以成為戀人、一起練舞、跳躍閃避障礙物或是一起拍照。BEATDAY《林襄沉浸式寫真》今（26）起於挖貝募資平台集資計畫開跑，共有五種應援方案，募資期間依不同方案可享有限定回饋，包括：VIP約會資格、等身壓克力立牌、壓克力小立牌等。