金音14頒獎卡司公開！陳竹昇「父女檔」合體 日本大咖歌手也來了
第14屆金音創作獎倒數3天曝光壓軸頒獎卡司，邀請曾獲第31屆金曲特別貢獻獎的「台灣鼓王」黃瑞豐、本屆金音創作獎評審團主席也是三金得主的盧律銘；曾獲金馬、金鐘並入圍今年金曲台語男歌手的實力派藝人陳竹昇、影視歌三棲的大霈、日本覆面系歌手yama、教父級音樂人Mickie Yoshino等都將擔任頒獎嘉賓。
記者吳雨婕／綜合報導
引人注意的是陳竹昇與大霈因近期在新合作的戲劇《妳是我的姐妹》恰巧飾演父女，曾在電影〈消失的情人節〉及多部戲劇合作過的兩人原本就有著好交情，最近難得以「父女檔」再度於螢幕搭檔演出，讓感情甚篤的兩人私下互稱「爸爸」跟「女兒」，這次又連袂出席金音創作獎一起頒獎，從戲裡飆親情戲到戲外的兩人笑說：「能夠父女一起頒獎實在太奇妙，也太有緣！」而都跨足唱片圈的兩人也期許這次來典禮頒獎後，未來能有機會在金音創作獎上演出甚至得獎，大霈更表示：「如果有機會也希望跟爸爸（陳竹昇）一起合作jam一下啦！」
除了拋出壓軸級的金獎頒獎陣容外，本屆金音創作獎更宣布兩大日本音樂人－覆面系歌手yama，以及教父級音樂人Mickie Yoshino將分別頒發「最佳創作歌手獎」及「亞洲創作音樂獎」，其中人氣覆面系歌手yama這次在金音創作獎上除了擔綱表演者外也負責頒獎，可說是身負重任。
事實上以演唱多部動畫歌曲著名的yama除了擁有令人難忘的獨特嗓音外，出道至今更吸引許多創作人相繼合作。出道曲即為破億神曲的〈春を告げる〉與動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》的歌曲〈色彩〉就是yama與日本新興創作人くじら合作的歌曲，過去yama也發行重磅主打E.P.〈Oz./世界は美しいはずなんだ/スモーキーヒロイン〉 特別邀請泣き虫、大木伸夫（ACIDMAN）、川谷繪音三位不同世代創作人各自操刀一曲。