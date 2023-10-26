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特企／《蔚藍色法則》菁英封測招募活動正式開跑

▲《蔚藍色法則》菁英封測熱烈招募中，參與招募活動即有機會獲得眾多好禮。（圖／品牌提供）
▲《蔚藍色法則》菁英封測熱烈招募中，參與招募活動即有機會獲得眾多好禮。（圖／品牌提供）

本報訊

由紅心辣椒(4946)代理的日本殿堂級線上遊戲《蔚藍色法則》，現宣布菁英封測招募活動正式啟動，參與招募活動即有機會獲得與AMD和Cooler Master合作的《蔚藍色法則》限定主機等眾多好禮。

《蔚藍色法則》建構在「雷格納斯星球」的世界中，玩家將扮演失去記憶的冒險者，與故事要角之一「菲絲特」簽定僕從契約後，展開一系列與夥伴一同超越時空的歷險故事。

菁英封測招募活動資訊

《蔚藍色法則》將帶玩家進入絕美遊戲場景與視覺表現，爽感十足的戰鬥體驗，特別與AMD和Cooler Master聯手推出《蔚藍色法則》限定主機、聯名滑鼠墊、4K螢幕等好禮。

[活動一]報名即抽聯名滑鼠墊！

完成《蔚藍色法則》菁英封測招募報名，即可抽【《蔚藍色法則》與Cooler Master合作聯名滑鼠墊 (20名)】。

[活動二] 首日登入抽五萬元主機

參與菁英封測並在「首日登入創角」的玩家，即符合【AMD 與 Cooler Master合作的《蔚藍色法則》限定聯名主機(1名)】抽獎資格。

主機規格型號：
處理器AMD Ryzen 9-7900X
主機板 TUF GAMING B650 WIFI
記憶體 Micron DDR5 16GB *2
固態硬碟 Micron P5 PLUS 1TB
顯示卡 ASUS RTX 3060Ti
散熱器 MASTERLIQUID 360L CORE ARGB 白色版
電源供應器 GX II Gold 750
機殼 MasterBox TD500 Mesh V2

 [活動三] 達成等級抽頂級螢幕

凡於菁英封測期間，達成冒險者LV.2的玩家， 即可抽【Cooler Master TEMPEST GP27U Mini LED 4K螢幕 (市價29,900元) (1名)】

前所未有的 HDR 性能，完美展現《蔚藍色法則》多樣細緻的遊戲場景，享受炫麗戰鬥暢快感。

後續將有更多相關資訊釋出，詳情請見菁英招募網頁與粉絲專頁

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