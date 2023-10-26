張忠謀學弟、施振榮的老師　華泰電子創辦人杜俊元辭世

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1987年創立矽統科技。同年，與其妻楊美瑳至夏威夷參加台大電機校友會，發生心臟冠狀動脈阻塞差點喪命，之後為了專心養病，杜俊元將公司經營交給專業團隊。他也與妻子成為證嚴法師信徒，投入慈濟的慈善活動，他除了對台灣半導體發展有貢獻之外，最被外界所熟知的是他大手筆將價值約15億元的3公頃用地，持有的800萬股矽統股票全都捐給慈濟，更曾任大愛電視台董事長。
華泰電子董事長董悅明今日發信給員工，全文如下。
親愛的華泰電子全體同仁：
本公司創辦人 杜俊元博士於昨日與世長辭。
杜博士早期自美歸國後，於1971年創辦本公司，成為台灣首間本土獨資之半導體封裝測試公司，為台灣半導體產業的先鋒。之後，杜博士曾任聯華電子（2303）首任總經理，並創辦矽統科技（2363），參與台灣半導體產業的整個發展過程，對國家、社會貢獻卓著。
在半導體產業低迷時，本公司曾經陷入艱困時期，創辦人義無反顧回任董事長，兼任總經理，一肩承擔起所有責任，置個人與公司成為命運共同體，無私全力拼搏，帶領公司全體員工，走出陰霾，營運轉型成功，再次開啟公司未來無限可能的機會。其個人善盡社會責任，成為台灣企業家的典範，令各界人士深感敬佩。
創辦人於2016年交棒退休，全心投入慈善公益志業。其為人誠、正、信、實之價值觀，負責踏實的態度，深深烙印在公司員工心中，並且成為本公司企業文化的一部份。
今本公司創辦人 杜俊元博士辭世，本公司全體同仁深感不捨。緬懷創辦人之人格者崇高風範， 本公司自今日起降半旗3日，對創辦人致上最高敬意與無限感恩。