不是老人專利！助聽器「全年齡」都可能用　聽力師揭缺工危機

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蔡鋕鑫指出，聽力師與耳鼻喉科醫師合作密切，患者一般會先由耳鼻喉科醫師進行診斷，確認其病因與需要的協助措施，在這個階段，聽力師會從旁協助檢查，若確認患者病況無法透過藥物、手術等作法改善，此時會由聽力師協助配用聽覺輔具，即助聽器，並協助後續的「聽能復健」。
雖多屬耳鼻喉科醫師都會有合作的聽力師、患者不至於找不到協助，但蔡鋕鑫提到，隨著台灣人口高齡化、許多老人因為聽力退化，需要助聽器輔助，再加上有些患者是在還是小小孩時就出現聽力不良的情況，這時候也需要聽力師介入、協助配用助聽器，並協助後續使用練習。
蔡鋕鑫說，助聽器的使用需要練習，很多民眾一開始戴上助聽器會覺得很吵，這是因為平常因為聽力受損，已經不習慣有周邊環境音所致，過程中會需要聽力師的協助，而有些人會覺得台灣少子化後，孩子需要協助的情況會減少，但其實換角度想，反而更要積極去處理孩子的聽力問題，尤其聽力不會變好。
對於聽力師的執業現況，蔡鋕鑫表示，其實最大的問題還是在於民眾對於助聽器等輔具使用存在一些負面標籤，常碰到的是民眾聽力有問題，醫師評估完後確認需要輔具、患者也知道自己聽力有問題，而且吃藥開刀都沒用了，但一知道自己要戴助聽器，瞬間就說現在聽得到了，不願意使用聽覺輔具。
蔡鋕鑫說，尤其老一輩對助聽器是滿排斥的，或是覺得戴助聽器就是老、就是離死亡不遠了，而一些民眾是因為聽力不好會被稱為「聽障」、心裡覺得不適應，所以感到排斥、不願意使用助聽器，雖近年來民眾的觀念有改善不少，但還有努力空間。