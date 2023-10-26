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不是老人專利！助聽器「全年齡」都可能用　聽力師揭缺工危機

▲台灣聽力語言學會理事蔡鋕鑫說，不只高齡長者，其實小小孩也可能會有聽覺輔具需求，聽力師的服務範圍其實可以是0到99歲。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）
▲台灣聽力語言學會理事蔡鋕鑫說，不只高齡長者，其實小小孩也可能會有聽覺輔具需求，聽力師的服務範圍其實可以是0到99歲。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

記者林志怡／台北報導

近期醫事人員如護理師、小兒科醫師紛紛喊缺人、執業環境不佳等，相關醫療工會甚至為此走上街頭，衛福部也因此緊急召集各職類公會代表討論對策。台灣聽力語言學會理事蔡鋕鑫接受《NOWnews今日新聞》訪問時則提到，其實像聽力師等較年輕的職類同樣有缺人問題，需要各界關注。

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蔡鋕鑫提到，聽力師同樣面臨醫療人力短缺問題，聽力師證照13年前才通過，比起營養師、醫檢師等職類，其實非常年輕，且目前台灣僅有6所校系培養聽力師，過去3年，平均一年雖有100位左右的聽力師取得證照，但仍是不夠應對需求的。

蔡鋕鑫指出，聽力師與耳鼻喉科醫師合作密切，患者一般會先由耳鼻喉科醫師進行診斷，確認其病因與需要的協助措施，在這個階段，聽力師會從旁協助檢查，若確認患者病況無法透過藥物、手術等作法改善，此時會由聽力師協助配用聽覺輔具，即助聽器，並協助後續的「聽能復健」。

雖多屬耳鼻喉科醫師都會有合作的聽力師、患者不至於找不到協助，但蔡鋕鑫提到，隨著台灣人口高齡化、許多老人因為聽力退化，需要助聽器輔助，再加上有些患者是在還是小小孩時就出現聽力不良的情況，這時候也需要聽力師介入、協助配用助聽器，並協助後續使用練習。

蔡鋕鑫說，助聽器的使用需要練習，很多民眾一開始戴上助聽器會覺得很吵，這是因為平常因為聽力受損，已經不習慣有周邊環境音所致，過程中會需要聽力師的協助，而有些人會覺得台灣少子化後，孩子需要協助的情況會減少，但其實換角度想，反而更要積極去處理孩子的聽力問題，尤其聽力不會變好。

對於聽力師的執業現況，蔡鋕鑫表示，其實最大的問題還是在於民眾對於助聽器等輔具使用存在一些負面標籤，常碰到的是民眾聽力有問題，醫師評估完後確認需要輔具、患者也知道自己聽力有問題，而且吃藥開刀都沒用了，但一知道自己要戴助聽器，瞬間就說現在聽得到了，不願意使用聽覺輔具。

蔡鋕鑫說，尤其老一輩對助聽器是滿排斥的，或是覺得戴助聽器就是老、就是離死亡不遠了，而一些民眾是因為聽力不好會被稱為「聽障」、心裡覺得不適應，所以感到排斥、不願意使用助聽器，雖近年來民眾的觀念有改善不少，但還有努力空間。

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