養殖創新　漁電雙贏　雲豹能源入選資誠永續影響力獎

本公司入選資誠永續影響力獎紀錄片「養殖創新、漁電雙贏—雲豹能源全台最大128MW漁電共生場域」，以影像畫面述說經營團隊自2018年起，與70多戶地主、養殖戶及上百位里民深度溝通，共歷時5年多，將170公頃魚塭區重新整合，成功打造全台最大漁電共生指標性案場，全場域每年將可達近500公噸的漁獲收成價值，也為傳統養殖業開創全新契機，以創新模式結合發電、售電與儲能一站式綠電服務，建構完整的綠能生態體系，為台灣永續發揮影響力。
資誠永續影響力獎於10月24日舉行頒獎典禮，雲豹能源協理黃致穎代表出席。此專案不僅符合聯合國永續發展目標（SDGs）第七項：確保所有的人都可取得可負擔、可靠的、永續的、以及現代的能源，雲豹能源亦透過儲電、售電、管理維運到投資開發等全方位發展再生能源，更不忘結合環境共生、在地共榮。
「資誠永續影響力獎」由資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦，鼓勵企業透過創意影像展現永續專案如何解決社會議題，繼而產生正面影響力，並響應聯合國永續發展目標（SDGs）規劃永續策略藍圖，號召企業成為永續發展的行動者。
雲豹能源致力擴大台灣再生能源供給、提升再生能源效率與服務品質，秉持永續發展核心價值，投過多元管道擴大企業影響力，攜手朝2050淨零排碳目標前進！
養殖創新、漁電雙贏—雲豹能源全台最大128MW漁電共生場域
我是廣告 請繼續往下閱讀