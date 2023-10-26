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特企／悠遊卡公司與 hololive 合作　將推出兩款立體造型悠遊卡

▲寶鐘瑪琳（Houshou Marine）與噶嗚•古拉（Gawr Gura）造型悠遊卡相當吸睛。（圖／品牌提供）
▲寶鐘瑪琳（Houshou Marine）與噶嗚•古拉（Gawr Gura）造型悠遊卡相當吸睛。（圖／品牌提供）

本報訊

隨者越來越多VTuber崛起，眾多聯名合作的周邊也越來越多， FIRM 369更是秉持著對角色的熱愛，成功取得hololive的官方授權，正式與世界知名虛擬偶像事務所 hololive production 攜手聯名！邀請粉絲與「船長」寶鐘瑪琳和「鯊鯊」噶嗚・古拉，一同踏上跨越海洋的冒險旅程，hololive production Ocean Ver. 立體造型悠遊卡，已經於 2023 年 9 月 27 日正式開放預購。這次的合作可謂是夢幻收藏的極致之選，對於所有 hololive production 藝人的愛好者來說，絕對不可錯過！

hololive production 擁有超過 70 位熱門藝人，以直播、音樂和表演陪伴著全球七千萬粉絲的日常生活。這一次，台灣率先結合美學和技術的公司 FIRM 369，提出了一個重大企劃，名為「hololive production Ocean Ver.」，並邀請到兩位備受矚目的成員【寶鐘瑪琳（Houshou Marine）】與【噶嗚・古拉（Gawr Gura）】，他們將橫跨海洋來到台灣。這次項目的設計融合了台灣特色，並將兩位成員鮮明的個性刻畫的維妙維肖，經過官方授權和嚴格監修後，呈現出極富質感的立體造型悠遊卡，讓可愛的他們不僅能被珍藏，更能在日常生活的各種場景中陪伴著我們。

「hololive production Ocean Ver.」已經於 9 月 27 日在「推推TUETUE」平台啟動首波預購，定價為 1299 元，現在預購還可獲得市價$290的手機氣囊支架特典(隨機贈送)，人氣實況主黑羽以及老查呆呆也為這次的聯名加持宣傳。您已經準備好與 hololive 的成員一起展開台灣的冒險之旅嗎？史上最強海洋系合作即將啟航，趕緊搭上預購的列車，一起收藏這檔超強聯名的hololive production Ocean Ver.立體造型悠遊卡吧！

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