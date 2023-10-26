特企／悠遊卡公司與 hololive 合作　將推出兩款立體造型悠遊卡

hololive production 擁有超過 70 位熱門藝人，以直播、音樂和表演陪伴著全球七千萬粉絲的日常生活。這一次，台灣率先結合美學和技術的公司 FIRM 369，提出了一個重大企劃，名為「hololive production Ocean Ver.」，並邀請到兩位備受矚目的成員【寶鐘瑪琳（Houshou Marine）】與【噶嗚・古拉（Gawr Gura）】，他們將橫跨海洋來到台灣。這次項目的設計融合了台灣特色，並將兩位成員鮮明的個性刻畫的維妙維肖，經過官方授權和嚴格監修後，呈現出極富質感的立體造型悠遊卡，讓可愛的他們不僅能被珍藏，更能在日常生活的各種場景中陪伴著我們。
「hololive production Ocean Ver.」已經於 9 月 27 日在「推推TUETUE」平台啟動首波預購，定價為 1299 元，現在預購還可獲得市價$290的手機氣囊支架特典(隨機贈送)，人氣實況主黑羽以及老查呆呆也為這次的聯名加持宣傳。您已經準備好與 hololive 的成員一起展開台灣的冒險之旅嗎？史上最強海洋系合作即將啟航，趕緊搭上預購的列車，一起收藏這檔超強聯名的hololive production Ocean Ver.立體造型悠遊卡吧！
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