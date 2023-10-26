青年電動機車補助申請僅30多人申請 謝國樑：研擬雙軌共享模式
基隆市議會今（26）日進行施政總報告，針對青年電動機車補助開放申請即將滿月卻僅有33人提出申請，市議員連兩日紛紛質詢基隆市長謝國樑相關解決之道與後續辦法，民進黨籍基隆市議員張顥瀚批評市民不買單，奉勸謝國樑「回頭是岸」，國民黨籍基隆市議員林沛祥則是建議可引進共享電動機車。對此，謝國樑指出，考慮採雙軌模式，除持續推動補助外，也考慮提出共享電動機車，盼與市議員等各界集思廣益。
記者吳嘉億／綜合報導
張顥瀚在質詢時先送上「回頭是岸」4個字給謝國樑，指出青年電動機車補助政策是否真有如先前所說如像洪水般人潮的申請？實際上卻是「涓涓細流」，代表諸多市民對該政策不買單，就像市政大樓重建案都能轉彎，難道電動機車政策不能轉彎改變嗎？對於謝國樑在選舉時提出的政見內容，實際上市民不認帳，建議市府思考提出共享電動機車等電動載具可行方案，或許才是市民可接受的政策。
謝國樑答詢時說明，這項政策先前許多的紛擾跟討論近2年，目前推出還不滿1個月，很多政策需要更多時間才能讓更多民眾熟知及參與，他會繼續努力克服困難，跟業者溝通及等待回應，強調不會碰到困難就喊停，會繼續努力去克服困難。
謝國樑進一步指出，市府近期將與法制單位和業者正在研議，考慮推動共享機車，以「雙軌」方式進行，一軌是電動機車車體由市府補助，機車屬於申請人所有，電池月資費由申請人負擔；而另一軌則是由市府採購電動機車，採取共享模式，放在市區大街小巷，青年只要提出曾從事公益證明，就能免費使用，也歡迎市民朋友付費使用，至於相關條件資格、使用里程數或使用時數等，盼透過共享、鼓勵等方案提升電動機車的使用，感謝議員的寶貴意見，重申相關計畫都在研擬中。