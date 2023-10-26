小S「3段成人動作戲」扒光吳慷仁！激情接演內幕曝光
小S在Netflix愛情影集《此時此刻》與吳慷仁共譜成人式愛情，有3段激烈纏綿的情慾戲，小S罕見突破尺度，被裸臀的吳慷仁撫胸占有，拍到汗水淋漓的18禁畫面，製作人修杰楷透露，導演拜訪小S總共4次，跟她提了對手演員的幾個人選，最終說服她點頭說OK。
記者羅凌筠／台北報導
修杰楷說小S猶豫的點不是尺度，「導演有花很長時間找小S聊，不斷給她建立信心，尺度不是她考慮的原因，她覺得很久沒有拍戲，擔心自己演員的狀態會不會表現不好？真的去說服她很多次。」被問到吳慷仁是小S指定的對手嗎？修杰楷說：「應該所有的戲都會指定吳慷仁吧。」
張軒睿與楊銘威詮釋同志戀情，首次挑戰男男吻戲，張軒睿表示：「一開始確實有點緊張，直到正式拍時發現沒有那麼難，只是那天吻戲在天台，天氣比較熱，拍了超過10次，加上有許多角度鏡位的關係，那時候我們兩個人的人中都是汗比較尷尬。」
如果可以選擇，張軒睿滿想挑戰楊銘威的壓抑角色，在讀劇本時就已經對他滿滿心疼，被問到親男生的感受？張軒睿說沒有特別感覺，「都是嘴唇沒什麼差別。」但是覺得楊銘威的魅力很吸引人。《此時此刻》今年11月10日全球上線。