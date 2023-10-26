AIT孫曉雅到訪雲林　張麗善盼未來雙方深化交流

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張麗善強調，雲林的農業產值在台灣位居第一，年產值約新台幣889億元，除了農業外，雲林更是繳稅名列前矛的縣市，有亞洲最大的六輕石化園區，年產值達1兆5千億元，加上現有的工業區及產業園區如斗六工業區、豐田工業區、元長工業區等，雲林科技工業區、中部科學園區虎尾園區等，雲林實為農業與工業並重的縣市，未來更將進一步朝「農工商科技城」方向邁進。
張麗善表示，AIT在教育交流的推廣上不遺餘力，雲林積極推動雙語教學，除了學期中的外語學習課程，更在寒暑假舉辦語言生活營，外師聘任達114位，雲林期盼未來也有機會可與AIT在雙語教育上進行合作，來提升外語環境及學子的外語能力，培養國際競爭力。此外，雲林縣剛成立國際事務辦公室，目前尚無與美國有姊妹市的締盟，希望透過AIT橋樑來建立更多的國際關係。
孫曉雅一行人參訪了雲林布袋戲館，對於布袋戲文化相當著迷，張麗善說，雲林縣政府長期深耕布袋戲文化，在布袋戲館的展出可以看出布袋戲隨著時代的演變、傳統及創新，現在正建立世界第一座以布袋戲為主的場館-臺灣布袋戲傳習中心，要與世界接軌，繼去年策劃「世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展」，今年更進一步與美國西北木偶中心簽署MOU，期盼將傳統布袋戲帶往世界舞台，讓雲林傳統藝術文化在國際上場。
在觀光交流方面，張麗善特別提到根據交通部觀光署的統計，今年1-8月來台的美國旅客為31萬8,547人次，旅客數排名第4，信用卡消費統計則排名第1。雲林近年來推動觀光有成，每年來到雲林的觀光人次都超過1千萬，目前以國內旅遊為大宗。美國朋友來到台灣，如沒有體驗到雲林的宗教文化、偶戲文化，是非常可惜的。具有高消費力的美國旅客，也是雲林觀光旅遊業者積極想爭取的重要客源。
張麗善說，除了宗教及文化巡禮之外，雲林每年規劃別具特色的慶典活動也很值得美國朋友來訪，即將登場的台灣咖啡節活動，今年已邁入第21年，古坑的緯度及海拔高度很適合咖啡的生長，生產的咖啡豆比美巴西，屢屢在國內外評比拿下大獎，拿下2020及2021年度美國CQI精品評鑑世界排名第一的殊榮，雲林是台灣咖啡的原鄉！邀請孫曉雅與AIT夥伴一起來參加台灣咖啡節。