▲加味菸不知不覺就成癮！　「恐怖健康危害」曝

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共同抵制加味菸 保護青少年及女性多樣的香料其實是菸商的市場行銷策略之一，用來吸引年輕的使用者，避免剛抽菸的人因菸品的嗆辣感而感到不適，藉由添加香料的方式，讓使用者產生愉悅感，誤以為所造成的危害較小的假象，逐漸使青少年步入吸菸成癮的習慣，無法擺脫，甚至難以戒除。
國民健康署提醒，實際上使用加味菸品與其他菸品一樣會造成健康危害，如癌症、中風、糖尿病、慢性阻塞性肺病等疾病，青少年族群更是容易受到危害，尼古丁會影響腦部發育，造成後續學習力、注意力、情緒控制上的問題，日後也更容易對其他藥物成癮。
管制加味菸品 確實保護你我世界各國逐漸重視加味菸品對於兒童、青少年族群的危害，開始管制菸品中的添加物。為保護公眾遠離尼古丁危害，菸害防制法第10條也授權中央主管機關訂定禁止菸品添加物之規定；衛生福利部前已預告「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案，參考世界衛生組織菸草控制框架公約之實施準則建議，持續蒐集國際相關管理規定及廣納各界意見，制定務實可執行之加味菸品管理規範，降低國人吸菸率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59679
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