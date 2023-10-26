天氣預報／東北季風發威！明起「低溫探21度」 週末降雨區再擴大
明（27）東北季風增強，華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫雨，北部及東北部天氣稍轉涼，各地低溫在21度至24度，北台灣高溫下降5度，白天從30度降到25至27度。週末（28日、29日）雨區擴大，除了北部、東北部，再加上中南部也轉雨，一路到下週二天氣才會轉晴回溫。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員官欣平指出，明（27）北部、東半部有局部陣雨，中南部零星短暫雨，雲量、水氣增多。北台灣明起降溫明顯，高溫從30度降至25度、27度，中南部高溫29度至30度，沒有明顯降溫，不過各地清晨低溫在21度至24度，空曠地區氣溫再略低，特別是中南部要留意早晚溫差。
週末（28日、29日），降雨區域擴大，各地有局部陣雨，中南部高溫略降，中部高溫26度至29度、南部28度至29度，各地低溫同樣在21度至24度。下週二天氣才會逐漸回穩，剩下北部、東部地區有雨，午後中南部山區有局部短暫雨，北台灣天氣逐漸回溫。
此外，下週菲律賓東側、海南島一代有熱帶系統生成機會，不過要預估對台灣影響以及是否增強成颱風，還是要等熱帶雲簇出現之後，預測才會更加準確。官欣平近一步表示，台灣10月、11月天氣受到大陸冷高壓、東北季風影響為主，若是真的發展成颱風，對台灣天氣影響機會不大，不過若有特殊狀況還是有機率，需待下週進一步觀察。