▲不是吃太多也不是缺乏運動！　科學家聲稱「找到肥胖的真正元凶」：食物中無處不在

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高果糖玉米糖漿：一種隱藏在食品中的危險成分高果糖玉米糖漿是一種在美國食品中極為常見的成分，從全麥麵包到糖果，幾乎無處不在，長期以來，它與糖尿病、高血壓和心臟病有關。科學家們發現，這種糖會降低飽足激素的水平，阻止身體使用脂肪儲存作為能量，並減緩新陳代謝。
這項研究由科羅拉多安舒茲醫學校（University of Colorado Anschutz Medical Campus）的Dr. Richard Johnson領導。研究團隊對多項先前的研究進行了全面分析，並發現高果糖玉米糖漿對人體有多重不良影響。
高果糖與飽足感的關係高果糖玉米糖漿會影響一種名為ATP的分子，這種分子是身體細胞所需的燃料。當高果糖被肝臟代謝時，它會消耗ATP，導致身體能量水平下降，進而影響飽足感。高果糖不僅會降低身體的能量水平，還會干擾身體使用儲存的脂肪作為能量來源。這一切都會導致體重增加，並增加患肥胖症的風險。
重新評估肥胖的成因這項研究不僅挑戰了我們對肥胖成因的傳統看法，還提供了一個全新的角度來看待這一問題。高果糖玉米糖漿的廣泛使用不僅是肥胖率居高不下的一個重要因素，也應引起全球的關注。這項研究成果已發表在專業期刊《肥胖》（Obesity）上。希望這項研究能引發更多關於肥胖成因和預防的討論，並促使食品製造商和消費者重新思考糖的使用和攝取。
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