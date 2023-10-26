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不是吃太多也不是缺乏運動！　科學家聲稱「找到肥胖的真正元凶」：食物中無處不在

▲不是吃太多也不是缺乏運動！　科學家聲稱「找到肥胖的真正元凶」：食物中無處不在
▲不是吃太多也不是缺乏運動！　科學家聲稱「找到肥胖的真正元凶」：食物中無處不在

每日健康-每日都做得到的健康

糖，一個看似無害的成分，其實可能是肥胖問題的根本原因！根據外媒報導，長期以來，人們普遍認為肥胖是由於過度攝取熱量和缺乏運動所導致的。然而，科學家們最近的研究結果卻挑戰了這一觀點，指出高果糖玉米糖漿（High Fructose Corn Syrup, HFCS）可能是肥胖的真正元凶。

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高果糖玉米糖漿：一種隱藏在食品中的危險成分

高果糖玉米糖漿是一種在美國食品中極為常見的成分，從全麥麵包到糖果，幾乎無處不在，長期以來，它與糖尿病、高血壓和心臟病有關。科學家們發現，這種糖會降低飽足激素的水平，阻止身體使用脂肪儲存作為能量，並減緩新陳代謝。

這項研究由科羅拉多安舒茲醫學校（University of Colorado Anschutz Medical Campus）的Dr. Richard Johnson領導。研究團隊對多項先前的研究進行了全面分析，並發現高果糖玉米糖漿對人體有多重不良影響。

高果糖與飽足感的關係

高果糖玉米糖漿會影響一種名為ATP的分子，這種分子是身體細胞所需的燃料。當高果糖被肝臟代謝時，它會消耗ATP，導致身體能量水平下降，進而影響飽足感。高果糖不僅會降低身體的能量水平，還會干擾身體使用儲存的脂肪作為能量來源。這一切都會導致體重增加，並增加患肥胖症的風險。

重新評估肥胖的成因

這項研究不僅挑戰了我們對肥胖成因的傳統看法，還提供了一個全新的角度來看待這一問題。高果糖玉米糖漿的廣泛使用不僅是肥胖率居高不下的一個重要因素，也應引起全球的關注。這項研究成果已發表在專業期刊《肥胖》（Obesity）上。希望這項研究能引發更多關於肥胖成因和預防的討論，並促使食品製造商和消費者重新思考糖的使用和攝取。

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