日本米其林鰻魚名店「四代目菊川」來了！三大堅持造就完美鰻魚飯
來自名古屋的「うなぎ四代目菊川」，起源於日本昭和七年（西元1932年），擁有超過90年的歷史，是日本米其林推薦的鰻魚名店。今(26)日於高雄漢神巨蛋4樓正式開幕，為南部鰻魚控帶來極致的味蕾體驗。日本社長菊川雄平表示，店內一律採用品質最頂級的鰻魚，精心嚴選最佳的尺寸及厚度，堅持每日以活鰻「現殺、現串、現烤」，加上師傅多年炭火直烤的經驗，在火烤過程中將鰻魚水份鎖在其中並保留適當的油脂，確保在品嘗過程中感受得到鰻魚肉質的細緻綿密和魚皮的薄脆香酥。
記者陳美嘉／高雄報導
在日本鰻魚料理方式概分關東、關西兩個流派，因為蒲燒方式不同，又有「關東剖背、關西剖腹」的說法，關東烤鰻先蒸再烤，蒸出多餘的油脂，肉質較鬆軟，吃起來清爽；關西烤鰻以炭火直烤為主，全程火烤，表皮更酥脆，炭香味豐富。「うなぎ四代目菊川」為關西烤鰻代表。
「うなぎ四代目菊川」由橘焱胡同餐飲集團引進，台灣品牌負責人陳育安表示，為呈現出最完美的鰻魚飯料理，店內食器選用江戶時代延續至今、日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，信樂燒加熱後保溫性極佳，讓鰻魚飯上桌後以最佳品嚐狀態呈現。而鰻魚飯的主要配角米飯，高雄店由日本社長菊川雄平指定選用產自秋田縣的秋田小町米，粒粒分明、口感Q彈且具黏性，更加符合南部人對米飯濕潤綿密口感的標準。
「うなぎ四代目菊川」台灣分店與日本各店同步供應「名物一本鰻」系列。其中最推薦以「鰻魚三吃」感受名古屋的傳統吃法，可依個人喜好品嚐到鰻魚飯不同的口味，首先將鰻魚飯分為四等份，一先品嚐原味，二則加入海苔、蔥花、山葵、山椒粉，口感細緻清爽，第三倒入高湯做成茶泡飯，清新飽足的幸福感由胃溫暖回甘至味蕾，最後可選擇自己最喜歡的口味再品嚐一次，既富趣味又不失美味。
為歡慶高雄店開幕，「うなぎ四代目菊川」推出早鳥限定優惠，凡於10月26日至11月30日期間蒞臨高雄店用餐，單筆消費金額享9折優惠（不得與其他優惠併用，另酌收10%服務費）。