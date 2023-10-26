拉近心與心的距離！台灣中油舉辦77齊心樂向永續音樂會活動

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台灣中油公司董事長李順欽表示，今年正值中油公司成立77週年，乃邀請灣聲樂團，在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，包括台灣電視組曲、台灣電影組曲，曲目涵蓋了台灣不同時期的電視、電影主題曲，滿足現場不同年齡的影迷及電視迷，使得這場演出更具意義，希望透過熟悉的樂曲，拉近大家心與心的距離。
李順欽說，台灣中油公司成立以來，與高雄整體發展密切，希望藉由音樂的饗宴，提升員工、員眷、社區居民及合作夥伴身心靈健康及企業形象，也期許持續以創造ESG(環境永續、社會責任、公司治理)價值為追求目標，以無比的「樂」情為企業永續而努力。
台灣電視組曲包含了親情倫理的母親、晶晶、星星知我心，綜藝經典的翠笛銀箏、群星頌、一道彩虹、小人物狂想曲，愛情戲劇的情旅、秋水長天、隨風而逝、凡人歌、情非得已等，以及歷史記憶的風蕭蕭、長白山上、包青天、愛江山更愛美人、一代女皇；電影組曲分為四個樂章，包括梁祝、歡顏、七匹狼、桂花巷、賽德克巴萊等電影配樂，這些跨越各世代的樂曲，透過古典音樂演奏的詮釋，讓大家更認識台灣的音樂作品和文化內涵。
李順欽指出，台灣中油公司走過77年的風雨、成長與茁壯，感謝消費者支持，未來仍將持續秉持品質第一、服務至上、貢獻最大的經營理念，繼續精進，為全國民眾提供最佳服務，共同在台灣這片土地上演奏出美好的樂章。