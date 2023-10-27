2023臺北文創天空創意節即起展出　用創意設計賦予數位科技新面貌

由臺北文創基金會主辦、左腦創意統籌規劃的2023《臺北文創天空創意節》，即日起至11月26日，在臺北文創1樓文化廣場舉辦優選作品聯展。現場除展出《你做了什麼顏色的白日夢》、《射線景觀》等2組優選作品、及10組好點子獎創作外，展期內每逢週末假日，還另外安排了風格市集、各類藝文展演、親子活動等，精彩可期。
末未之間。ARE ERA｜釋放創意向憧憬的未來提案
2023臺北文創天空創意節以「末未之間 ARE ERA」為徵件主題，號召不同領域的創作者一起把握時代衝擊下的創作轉機，把對未來的想像與憧憬用作品呈現出來。本屆共有189件各類型創意提案參賽，其中以大型互動裝置最多，占比高達七成，且大多數都與數位科技應用有關，不難看出當前「數位新常態」對創作者的影響。
經過嚴格的三階段評審，最終由科技藝術團隊「穀米機工」以作品《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪「突破邊界」組優選，獲得120萬製作費；新銳藝術家邱馳鑽研數年才完成的大型空氣動力裝置《射線景觀》，則摘下「大膽創造」組優選，獲得60萬製作費，此外，2組優選作品還可以得到臺北文創挹注免費展出場地、業師指導、及宣傳行銷等關鍵策展資源。
「藝術與科技、藝術與科學看似無關，其實只要將兩個端點串聯，反而能激發出更多的創造力與想像力。」臺北文創總經理劉麗惠表示，三年疫情期間，數位科技應用不僅改變了人們的互動方式和生活型態，更進一步改變了創意展演的生態，「人工智慧先進技術對激發原創性的靈感具有難以衡量的價值，我們看到越來越多創作者借重科技或科學，為創意設計拓展出未曾發掘的視野，今年的2組優選作品就是最佳例證。」
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榮獲120萬製作費的優選作品《你做了什麼顏色的白日夢》，由四個自遙遠宇宙來到地球四的「夢怪」- 飛寶、穿穿、心仔、和阿念所組成，他們以夢為媒介，帶領大家看見自我的渴望。只要手機掃描QR CODE，網頁點選並輸入自己的夢境，夢怪就會開始施展超能力進行雲端分析，然後從144種燈光顏色中找到屬於這個夢境的色彩，搭配煙霧、或五彩泡泡回饋給體驗者。
「完成這件作品曾經是我們做了好幾年的白日夢，非常感謝臺北文創提供這麼好的機會讓夢想成真。」創作團隊穀米機工創辦人凌宗廷表示，《你做了什麼顏色的白日夢》是他們首度結合視覺藝術和流行音樂創作，以豐富藝術裝置聲光表現形式的大膽嘗試。作品運用了藝術設計、創意編程(Creative Coding)、和流行音樂創作等多種創作技術，並找來2017天空創意節優選得主紀柏豪的「融聲創意」、和新生代音樂人黃于庭一起共創主題曲《What are you dreaming of》。隨著每一次夢境分析完成的同時啟動放送，而且每座夢怪負責的伴奏樂器各不相同，從吉他、鼓、合成器、到貝斯，都可以在編程控制下，毫無時間差的完成合奏，穀米機工團隊希望，「透過這件作品，讓人感受到不斷做夢的美好與持續前進的動力！」
穀米機工在作品表現形式的創新嘗試，讓提供作品諮詢指導的評審林怡華老師印象深刻，「水滴穿石，是因晝夜不捨的滴墜。創作團隊經過兩年不懈的努力，才得以將作品呈現給大家，也讓我們看到因平凡的堅持而實現的一切可能。」
科學X藝術｜《射線景觀》在科技和自然的交會處尋找新生
「實驗新秀組」優選作品《射線景觀》，是新銳藝術家邱馳使用工業材料，在純白如未來實驗室的圓頂溫室裡，形塑出類似一棵樹的微觀生態環境。裝置主體由多個射線模組組成的裝置，當馬達高速旋轉達到臨界速度(或稱起飛速度時)，懸掛其上的螢光毛線就會從滑輪狀態進入空氣升力狀態，開始產生有機且持續變化的運動軌跡，就像是風吹過時造成的樹葉擾動，呈現出媲美自然界的生命張力和活力，在視覺體驗之外，更鼓勵觀眾透過觸碰，體驗看似銳利、實則柔軟的毛線所帶來的不同感官體驗，「遵循物理定律創造出來的人造物應該同樣被視為自然的一部分，是我希望藉由這件創作提出的一種新視角。」
《射線景觀》是邱馳在好幾年前就開始摸索實驗的作品，從建立假設開始，經過不斷的驗證、推翻假設、再重新假設，他坦言每一次假設被推翻的時候，「真的是很難熬！多虧天空創意節提供了很好的創作土壤、經費以及資源，讓我能走出自己創作的舒適圈。來自執行團隊、評審老師們的支持及鼓勵，不只是協助我解決問題，更重要的是鼓勵我面對問題，當然還要謝謝很罩的廠商們。」
為邱馳提供諮詢指導的評審林柏陽老師認為，《射線景觀》的有趣在於「觀者不同、感知的內容也有所不同。」於此基礎上，創作者對現場環境尺度的掌控也十分重要，唯有不斷地自我辯證與探討，作品才能呈現出旺盛生命力。
周末主題日｜風格市集X藝文展演X親子活動
2023《臺北文創天空創意節》即起至11月26日，每天上午11點到晚上8點，在臺北文創1F廣場舉行。每周末假日還安排了各種不同的精彩活動，包括風格市集、紅鼻子馬戲表演、充滿童趣的互動泡泡秀、融合馬戲與玩偶演出的街頭演奏會、以及世界劍玉冠軍-小螺絲的現場演出等，歡迎到現場感受天空創意節的豐沛創意能量。
此外，為《你做了什麼顏色的白日夢》演唱主題曲的新生代音樂人黃于庭，也將在10/29(日)下午5:30，現場舉辦小型演唱會，用聽覺打開大家對夢的想像。
更多活動詳情請參考：天空創意節官網、天空創意節臉書